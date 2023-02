Ator da série ‘Nashville’ é encontrado morto aos 34 anos

Ator de ‘Nashville’ e ‘Hollywood Heights’, Cody Longo morre aos 34 anos e seu corpo é encontrado dentro de sua casa nos Estados Unidos

O ator Cody Longo foi encontrado morto aos 34 anos. De acordo com o site TMZ, o corpo dele foi encontrado sem vida na casa dele em Austin, Texas, nos Estados Unidos. A esposa dele, Stephanie, tentou falar com ele, mas não conseguiu. Então, ela chamou a polícia, que o encontrou.

Por enquanto, a polícia ainda investiga a causa da morte. Em contato com a revista People, a esposa dele lamentou a tragédia familiar. “Cody era o nosso mundo inteiro. As crianças e eu estamos arrasados e devastados. Ele era o melhor pai. Sempre sentiremos sua falta e o amaremos”, disse ela.

O empresário dele, Alex Gittelson, também falou sobre o rapaz. “Meu coração está partido por sua linda família. Ele tinha tirado um tempo da atuação para se dedicar à música e passar mais tempo com sua família, mas mantivemos contato regularmente e ele estava animado para voltar a atuar este ano. Cody era uma pessoa tão leal, amorosa e talentosa e sua falta será sentida”, disse ele.

Ele deixou três filhos: uma menina de 7 anos, um menino de 5 anos e um menino de um ano.

Cody Longo atuou em Nashville, Make It Or Break It, Hollywood Heights e Days Of Our Lives. Além disso, ele lançou dois singles, She Said e Electric. Em sua vida, ele chegou a ser detido sob acusações de agressões e também já foi internado em clínica de reabilitação por causa de vício em álcool.