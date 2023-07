Atacante da seleção brasileira feminina, Marta namora companheira de time; conheça

Seleção brasileira feminina estreou na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 24, e venceu primeiro jogo

Atacante da seleção brasileira feminina, a jogadora Marta conquistou muitos admiradores dentro e fora dos campos. Com a estreia do time brasileiro na Copa do Mundo Feminina nesta segunda-feira, 24, muitos ficaram curiosos em saber mais sobre a vida amorosa da Camisa 10.

Este é o sexto e último mundial que a artilheira participa. Dona de seis títulos de melhor futebolista do mundo, a atleta ganha o apoio não apenas da seleção brasileira feminina, mas também de sua namorada, a jogadora norte-americana Carrie Lawrence.

As duas são discretas quanto à intimidade da vida pessoal, porém costumam aparecer juntas em publicações e declarações de apoio. Elas se conheceram enquanto defendiam a camisa do time Orlando Pride, onde jogam juntas até hoje.

Há uma semana, no dia 15 de julho, a atacante da seleção brasileira feminina usou seu Instagram para desejar um feliz aniversário para a amada. "Feliz aniversário Xinxinha! Espero que sua vida seja repleta de coisas boas e que nunca te faltem motivos para sorrir", começou.

"Você tem o sorriso mais lindo e a risada mais fofa do planeta. Te amo muito". Carrie, que tem pouco mais de 16 mil seguidores em seu perfil oficial, agradeceu nos comentários da publicação. Sua última foto compartilhada ao lado de Marta foi publicada em meados do mês de julho.

A seleção brasileira feminina estreou na Copa do Mundo nesta segunda-feira e venceu o time do Panamá com um placar de 4 a 0 com gols de Ary Borges e Beatriz Zaneratto João. Borges foi responsável por marcar três dos quatro pontos no placar.

CONFIRA FOTOS DE MARTA, ATACANTE DA SELEÇÃO BRASILEIRA FEMININA, E SUA NAMORADA:

