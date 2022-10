Astrid Fontenelle surge em clique raro ao lado do marido e se declara: "Te amo"

A apresentadora Astrid Fontenelle postou algumas fotos com o marido e se declarou ao comemorar o aniversário dele

Astrid Fontenelle (61) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques raros ao lado de seu marido, o empresário Fausto Franco, que completou 44 anos de vida nesta quarta-feira, 26.

Em seu perfil no Instagram, a apresentadora compartilhou três fotos. Na primeira, ela e o amado aparecem novinhos, na praia. No segundo registro, os dois estão com o filho do casal, Gabriel, quando ele era um bebê. Já o terceiro é recente, e os três estão abraçados.

Na legenda da publicação, Fontenelle se declarou ao comemorar o aniversário de Fausto. "Hoje é aniversário do meu namorado (foto 1), do pai do meu Gabriel (foto 2) e do meu companheiro de jornada desde 2007! Ou 2008??!! Feliz Aniversário, @faustoafranco. Que seja um novo ciclo lindo, potente, repleto de realizações!! Te amo!!", escreveu a artista.

Os fãs da apresentadora também deixaram mensagens de felicitações para o aniversariante. "Feliz aniversário @faustoafranco! Muito sucesso, saúde, muita prosperidade e verdade na vida!", disse um seguidor. "Que demais!!! Viva Fausto e viva esse amor lindo", comentou Sabrina Sato. "Parabéns Astrid para seu amor e essa família linda. Que Jesus abençoe vocês", desejou dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo.

Confira a homenagem de Astrid Fontenelle para o marido:

