'As mulheres adoram ela', declara Marco Antônio de Biaggi, cabeleireiro de Luana Piovani

Com exclusividade à CARAS Brasil, Marco Antônio de Biaggi revela detalhes de encontro com Luana Piovani e garante que a loira inspira muitas mulheres

Conhecido como o cabeleireiro das estrelas, Marco Antônio de Biaggi não tem dúvidas da força do nome de Luana Piovani entre suas clientes. Em entrevista à CARAS Brasil, o hair stylist revelou com exclusividade detalhes de seu último encontro com a atriz em seu salão de beleza, em São Paulo.

"Eu conheço a Luana e fiz dezenas de capas com ela. Acho que, aproximadamente, tem uns 25 anos, no mínimo. A primeira vez foi na capa de uma revista e desde então, ela é minha cliente fiel", diz ele, que ainda completa: "Ela passou o dia praticamente no salão".

Nesta terça-feira, 6, Marco compartilhou um registro da transformação que Luana passou através de suas mãos. O corte, um repicado no melhor estilo rock and roll, como descreve o cabeleireiro, fez o maior sucesso entre as clientes. "A Luana é assim, ela gosta de passar um produto, amassar e foi. Ela é rápida e está muito bonita. Faz um ano que eu cortava o cabelo dela", afirma.

Apesar da loira ter uma série de polêmicas no currículo, Marco não concorda com os comentários negativos e garante que ela é muito amada entre as mulheres, que principalmente adoram copiar seu visual despojado chique.

"Postei um vídeo com ela e só elogios, já tá com mais de 500 mil visualizações. As mulheres adoram ela, porque ela é uma mulher de opinião, uma mulher forte. Querem o corte dela", arguenta o cabeleireiro, que andianta que já está com a agenda cheia de pessoas querendo o mesmo corte.

Depois de mais um dia ao lado da atriz, ele conta que sentiu de perto o quanto Luana está em um ótimo momento de sua vida. "Ela está muito serena, tinha visto a peça da Cláudia Raia e me contou que adorou. Infelizmente ela já vai embora hoje, não vai dar para ficar para o Carnaval, porque ela gosta de viver em Portugal", explica ele, que finaliza: "Ela tá esplendorosa".