Ary Fontoura revela se arrepender de ter largado faculdade: "Vivo procurando emprego"

Em participação do 'Conversa com Bial', Ary Fontoura revela se arrepender de ter largado a faculdade e surpreende com o motivo; saiba mais!

O ator Ary Fontoura surpreendeu seus fãs ao fazer uma revelação sobre sua vida profissional. Em recente participação do programa Conversa com Bial, comandado por Pedro Bial, o artista confessou que se arrepende de ter abandonado a faculdade de Direito quando era mais novo.

Durante a entrevista, Ary, que hoje tem 91 anos, afirmou que decidiu deixar o curso para seguir sua carreira no teatro, mas que ainda encontra dificuldades de encontrar trabalhos. "Eu tenho 76 anos de profissão, e nesses 76 anos, eu vivo procurando emprego", afirmou ele.

Segundo o ator, ele gostaria de ter tido um 'plano B' para poder seguir seu sonho na arte, já que podia não ter muita estabilidade em sua carreira. "É a minha profissão. Acabou uma temporada de peça, tem que procurar outra. Se não tiver [trabalho], como você faz?", refletiu.

Ary ainda aconselhou quem também tem o sonho de seguir carreira artística para não seguirem sua trajetória. "Quando as pessoas me falam: 'Eu gostaria tanto de fazer teatro'. Eu digo o seguinte: 'Arranje um emprego bom, que garanta o seu orgulho, e continue gostando do teatro. Eu segui mais ou menos, talvez por isso eu faça questão de falar para as pessoas, para que não incorram do mesmo erro", disse ele.

Por fim, o famoso ainda contou como tomou a decisão de deixar a faculdade e ainda refletiu sobre como seria sua vida caso isso não tivesse acontecido. "Eu abandonei uma faculdade no quinto ano final para trabalhar em um circo, mas se eu tivesse me preparado e fosse advogado, seria uma profissão liberal, eu abriria a porta do meu consultório a hora que eu quisesse e, quando tivesse um capítulo de novela, eu fecharia e voltaria, e estaria com a vida garantida, não é verdade?", finalizou.

Ary Fontoura completou 91 anos em janeiro de 2024

Ary Fontoura completou 91 anos no dia 27 de janeiro de 2024! E claro que ele aproveitou a data para publicar mais um de seus vídeos fofos em suas redes sociais, que o fizeram se tornar também um influencer, além de um dos atores mais queridos do Brasil.

"Hoje 'Seu Ary' está comemorando 91 anos! Aproveitei o bolo que ganhei de presente para comemorar com todos vocês! Obrigado! Felicidades, viva uma vida da melhor maneira possível, e que Deus nos ajude sempre!", disse o artista.

Na legenda da publicação, Ary escreveu: "Dormi com 90 e, graças a Deus, acordei com 91. O mais importante é que estou cheio de saúde, alegria e muito amor recebido de todos vocês. #happylife #feliz", celebrou.