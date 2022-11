Arthur Aguiar revela motivo para se afastar das redes sociais

Arthur Aguiar aparece na web para explicar sua decisão de ficar alguns dias longe das redes sociais

O ator e cantor Arthur Aguiar (33) reapareceu nas redes sociais neste sábado, 19, para explicar sua decisão de ficar alguns dias longe da web. Ele contou que está fazendo um curso e totalmente focado nesta atividade neste momento de sua vida.

“Bom dia! E aí? Vou ficar sumidinho esses dias. Ontem eu fiquei sumido, hoje e amanhã também. Estou em um curso e enfim, vou ficar um pouco sumido", disse.

E completou: "Estou passando aqui rapidinho pra falar duas coisas: primeiro para agradecer todo mundo que está assistindo Feliz Em Off. Batemos 1 milhão de visualizações no clipe e estou muito feliz! Muito obrigado por vocês terem curtido. E também dizer que Ninguém Se Apega está no mundo“.

Por fim, ele deixou um recado para os fãs. "Muito obrigado! Um final de semana maravilhoso pra vocês. Um sábado incrível e é isso. Se der eu volto aqui, tá bom? Um beijo e amo vocês!”, afirmou.

Arthur Aguiar diz que quer reconquistar a ex-mulher

Recentemente, Arthur Aguiar impressionou ao contar que desejar reconquistar a ex-mulher, Maíra Cardi. Eles se separaram há poucas semanas, mas ele não desistiu do relacionamento deles.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, do site Metrópoles, Arthur contou que quer reconquistar a família que construiu com Maíra. “Eu não desisti de reconquistar a minha família, minha mulher”, afirmou o ex-BBB.

Maíra e Arthur anunciaram a separação depois de pouco mais de cinco anos de relacionamento, entre idas e vindas. Os dois chegaram a se separar outras vezes e em uma deles, a coach chegou a dizer que descobriu traições do ator.