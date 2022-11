Após separação, Arthur Aguiar diz que não desistiu de reconquistar Maíra Cardi

Ator Arthur Aguiar, campeão do BBB 22, responde sobre novo affair e conta que ainda quer reconquistar Maíra Cardi, com quem tem Sophia

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 10h23

O ator Arthur Aguiar (33), campeão do BBB 22, abriu o jogo sobre a vida amorosa após o fim do casamento com a influenciadora Maíra Cardi (39).

Solteiro desde o término, pela terceira vez, em outubro, o famoso respondeu sobre um novo affair após o divórcio e revelou que ainda aposta em reconciliação com a coach, com quem tem uma filha, Sophia, de 4 anos.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, do site Metrópoles, Arthur contou que quer reconquistar a família que construiu com Maíra. “Eu não desisti de reconquistar a minha família, minha mulher”, afirmou o ex-BBB.

Maíra e Arthur anunciaram a separação depois de pouco mais de cinco anos de relacionamento, entre idas e vindas. Os dois chegaram a se separar outras vezes e em uma deles, a coach chegou a dizer que descobriu mais de 50 traições do ator.

Maíra Cardi está viajando com familiares. Recentemente, ela mostrou o hotel de luxo que está hospedada e contou que quem pagou foi o ex-marido: "Eu pago minhas contas, cuido dos meus filhos, faço os rolês que não são baratos, vou para hotel caro, porém este hotel aqui eu não paguei, quem pagou foi o pai dela, foi o ex-marido. Honra seja feita, não posso pegar todos os méritos. Eu escolhi os dias e quando eu vi ele já tinha pagado, olha que maravilhoso. Tomara que continue assim."

Arthur Aguiar encanta ao surgir agarradinho com a filha

Arthur Aguiar encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos agarradinho com a filha, Sophia, fruto de seu relacionamento com Maira Cardi. O ator aproveitou o dia de TBT para recordar as fotos do aniversário da herdeira, que contou com uma festa luxuosa, e confessou que está com saudades do dia da comemoração. Além disso, o cantor também se declarou para a menina.

"Aproveitando que é dia de #tbt pra dizer que já tô com saudade desse dia!! Aniversário de 4 aninhos da minha princesa!! Vontade de agarrar e não soltar nunca mais!! Te amo @sophiacardiaguiar", escreveu o campeão do BBB 22.

