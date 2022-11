Arthur Aguiar encanta ao surgir agarradinho com a filha: "Vontade de agarrar e não soltar nunca mais"

O ator Arthur Aguiar recordou algumas fotos do aniversário de quatro anos da filha, Sophia, e se declarou para a menina

Arthur Aguiar (33) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos agarradinho com a filha, Sophia (4), fruto de seu relacionamento com Maira Cardi (39).

Na tarde desta quinta-feira, 3, o ator aproveitou o dia de TBT para recordar as fotos do aniversário da herdeira, que contou com uma festa luxuosa, e confessou que está com saudades do dia da comemoração. Além disso, o cantor também se declarou para a menina.

"Aproveitando que é dia de #tbt pra dizer que já tô com saudade desse dia!! Aniversário de 4 aninhos da minha princesa!! Vontade de agarrar e não soltar nunca mais!! Te amo @sophiacardiaguiar", escreveu o campeão do BBB 22.

No dia em que Sophia completou mais um ano de vida, Arthur mostrou os detalhes de uma festinha intimista que preparou para a menina. O evento contou com uma decoração cheia de balões e dois bolos lindos que seguiam a alimentação estipulada por Maira, saudáveis e sem açúcar.

O ator aproveitou para falar sobre a herdeira. "Sophia tem a intensidade, o gênio, a inteligência, a beleza interna, a doçura, a bondade, a rapidez, é a união de muito amor, de duas almas que se fizeram 3! Temos muito orgulho de sermos seus pais e aprendermos a cada segundo com esse presente de Deus!", disse ele.

