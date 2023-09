Arthur Aguiar expõe momentos tensos que viveu após exposição das traições a Maíra Cardi

Arthur Aguiar contou que depois das polêmicas com Maíra Cardi viu oportunidade de entrar no 'BBB 22' como saída

Arthur Aguiar relembrou depressão após polêmicas com Maíra Cardi, em 2020. Segundo o ator, a vida não fazia mais sentido para ele naquela época devido a tamanha exposição do relacionamento com a life coach. O cantor, no entanto, viu uma oportunidade de entrar no "BBB 22" como uma saída.

"Antes do 'BBB' eu vinha de uma polêmica muito grande pessoal, parecia que eu estava condenado pra sempre. Para mim não fazia mais nenhum sentido, não conseguia trabalhar, fazer as coisas que gostava, nada fazia sentido. A única coisa que fazia sentido era minha filha", declarou em entrevista ao podcast comandado por Rodrigo Mussi.

Arthur contou que em momento de desespero, chegou a pensar em tirar a própria vida. "Eu pensava: 'minha filha não tem nada a ver com isso'. Se eu 'resolvo ir', o buraco que iria deixar minha filha seria muito da minha parte", disse.

Ainda de acordo com Arthur, ele não conseguia ver uma nova oportunidade de limpar sua imagem. "Eu pedia muito a Deus. Quando chegou o convite para o 'BBB', o primeiro momento pensei não, achava que era muita exposição, tinha medo. Na sequência entendi que era a oportunidade que tanto estava pedindo", refletiu ele, que acreditava que sairia do reality show no primeiro paredão.

Relembre separação de Arthur Aguiar e Maíra Cardi

Arthur Aguiar e Maíra Cardi protagonizaram uma das separações mais comentadas da web. No primeiro término dos dois, a empresária afirmou que o término tinha sido amigável, mas, logo depois, a ex-BBB postou um vídeo narrando traições e um relacionamento abusivo com o artista.

Arthur pediu desculpas à Maíra, que afirmou que o marido a tinha traído 17 vezes. Eles retomaram o romance em 2021 e anunciaram a separação definitiva em outubro de 2022.

Atualmente, Maíra Cardi é casada com Thiago Nigro e Arthur se prepara para ser pai pela segunda vez. Jheny Santucci está grávida de 20 semanas do músico, com quem rompeu recentemente.