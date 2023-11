Arthur Aguiar acompanha ex-namorada grávida em exames de rotina

Arthur Aguiar acompanha sua ex-namorada, Jheny Santucci, em exames de rotina durante a gravidez do primeiro filho do ex-casal; confira!

À espera de seu primeiro filho, Gabriel, com o ator Arthur Aguiar, a influenciadora digital Jheny Santucci realizou alguns exames de rotina nesta quarta-feira, 29. E na ocasião, ela contou com o seu ex-namorado e pai do seu bebê para lhe fazer companhia em sua consulta.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o vencedor do BBB 22 apareceu em uma sala de espera com sua ex e contou que eles estavam fazendo um checkup para ver se estava tudo bem com seu filho. "Bom dia! Já estamos de pé e hoje é dia de exame da mamãe", disse Arthur.

Após confessar que estava com fome por conta do jejum necessário para o exame, Jheny contou o que eles estavam fazendo hoje. "É o exame de curvatura glicêmica, pra ver se tem diabete e essas coisas. Enfim, estou com medo", confessou a influencer.

Vale lembrar que Arthur Aguiar e Jheny Santucci anunciaram que não eram mais um casal logo após a revelação da gravidez. Porém, os dois mantém uma relação amigável e próxima para o bem de seu futuro filho.

Confira o vídeo:

Como Arthur Aguiar e Jheny Santucci escolheram o nome do filho?

No último dia 21, a influenciadora digital Jheny Santucci encantou seus seguidores ao revelar alguns detalhes da gestação de seu filho, Gabriel, com o ator Arthur Aguiar. Em seus stories do Instagram, a famosa contou que os dois escolheram o nome do bebê juntos e de forma online.

“Eu e o Arthur escolhemos em chamada de vídeo de duas horas. Como esse papai já tinha certeza que era menino, nós só pensamos em nome de menino mesmo. A dúvida era Gabriel e Felipe. Ficou Gabriel Santucci Aguiar. E, se fosse menina, seria Valentina, que era o nome da minha boneca quando criança”, disse ela.

Além disso, Jheny contou que o bebê deve nascer em fevereiro de 2024. “Previsto para fevereiro, ansiosa já, mas que venha na hora certa. Vou tentar o parto normal, se Deus quiser, e não agendeis a cesariana, deixando rolar mesmo. Vai ter todo aquele desespero, do jeito que tiver que vir vai vir e espero que dê certo. E vai dar. Esses dias sonhei que estava tendo o Gabi e ele saiu escorregando”, declarou.