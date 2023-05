Apresentador do SBT já sofreu grave acidente ao vivo; relembre o caso

Apresentador do SBT detalhou momentos de terror após caso assustador durante o programa do Ratinho

O apresentador Luís Ricardo (60) foi vítima de um grave acidente durante o Programa do Ratinho, em 2014. O artista apresentava um número circense o qual aparecia cuspindo fogo. No entanto, seus planos deram errado e ele acabou indo parar no hospital.

Em entrevista concedida ao Fofocalizando, do SBT, Luís Ricardo recordou o acidente e afirmou que foi alvo de um milagre de Deus. "Enxergo como uma benção de Deus e o Brasil inteiro, que orou por mim e fez com que eu me recuperasse", disse.

Segundo o famoso, que é contratado há mais de 40 anos na emissora de Silvio Santos, ele foi alertado pelos médicos que sua recuperação seria muito dolorosa, mas ele acabou saindo em poucos dias da unidade médica.

"Humanamente é impossível, isso o próprio cirurgião plástico fala. Em sete dias, eu já estava no palco do SBT, gravando um sorteio da Tele Sena. Isso pra mim foi uma vitória", relembrou.

Ainda durante o bate-papo com o jornalista Gabriel Cartolano, ele confessou que na época não imaginava que poderia dar algo errado, visto que praticava bastante o número.

"Quando eu vi que desceu pelo queixou e pegou o pescoço, eu ainda estava com o querosene na boca, para fazer o segundo vulcão. Me apavorei, mas Deus foi tão bom que eu não [imitou o ato de aspirar]. Se eu faço isso, o querosene da minha boca explode", disse.

Vaidoso e preocupado com sua profissão, Luís ficou assustado com a possibilidade de precisar fazer várias cirurgias no corpo. "Quando eu cheguei no hospital, o médico falou que eu teria que fazer um enxerto, pensei que eu ia ficar deformado. Pra mim, a minha carreira encerraria ali", confessou.