Ed Gama, do BBB, faz revelação sobre trabalho e depressão: 'Sofri'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ed Gama, do Bate-Papo e MesaCast BBB, confessa que tem reencontrado a felicidade em seu momento atual

No comando de dois programas do Big Brother Brasil - o Bate-Papo com o Eliminado, ao lado de Thaís Fersoza (39), e o MesaCast BBB -, Ed Gama (33) tem colhido cada vez mais os frutos de seu trabalho, que começou lá em Maceió (AL), quando ele tinha apenas 15 anos. Destaque como humorista, em meio a uma enorme lista de funções, entre elas, dublador, roteirista e músico, o artista enfrentou recentemente uma depressão. Ele confessou à CARAS Brasil que o momento profissional o salvou e que reencontrou a felicidade. "Sofri", revelou.

“Eu vim de um quadro depressivo, há pouco tempo, e foi um processo muito longo. Por mais que tivesse tido ajuda profissional - fiz terapia, acompanhamento psiquiátrico -, é muito difícil e muito tortuoso esse caminho. Sofri até reencontrar a felicidade e ressignificar o sentido de felicidade na minha vida. Quando a gente passa por um processo deste, meio que despersonaliza, perde a emoção do que é ser feliz, do que é legal, do que é bom e ruim. Sinto que estou no momento de reencontrar a felicidade, de me reencontrar e prestar atenção na saúde mental. Se a cabeça não está boa, nosso corpo está péssimo, nosso dia a dia está péssimo”, destaca Ed.

O humorista ainda está em tratamento, mas tem encontrado no trabalho o caminho certo para a sua recuperação. “Estou em tratamento e acho que trabalhar o psicológico é uma constante. Mas consegui, graças ao meu trabalho, voltar a enxergar a felicidade. E essa felicidade que encontro no meu trabalho me salvou. Estou curtindo o momento, independentemente do que aconteça. Reencontrar a felicidade foi a grande chave pras coisas acontecerem. E a paciência. Se eu continuar feliz e as coisas acontecerem, ótimo. Se as coisas não acontecerem, mas eu continuar feliz, está tudo bem também”, continuou.

MULTIFACETADO

Nordestino, nascido em Maceió, o alagoano bacharel em Direito soma as funções de ator, músico, compositor, imitador, dublador, redator, diretor, cantor, apresentador, youtuber e humorista. Para chegar ao sucesso cumprindo com maestria todas essas funções, o caminho foi árduo.

“Esse tanto de coisa que eu faço é porque sou um cara bastante curioso. Gosto de meter a cara. Venho de Maceió, onde não é tão desenvolvida. A população não tem tanto acesso como a do Sudeste. Então, depende muito da gente. A gente tem que fazer de tudo para tentar alcançar o sucesso. A minha força de vontade me deu gana para realizar as coisas. E hoje, me divirto muito com o meu trabalho. Trabalho com os meus sonhos, com o que sempre quis fazer. Sou grato”, diz o humorista.

Tudo começou na época da escola, quando Ed Gama ainda tinha 15 anos. “Eu era o bagunceiro da escola, o palhaço da turma. Inclusive, isso é uma passagem interessante. Todos os meus professores diziam que eu era o palhaço da turma. Como se isso fosse uma coisa ruim. Mas uma professora, a dona ressignificou esse conceito de palhaço na minha mente. Ela disse: ‘Realmente você é palhaço, mas é legal ser palhaço. É o cara leva alegria para as pessoas. Todo mundo ama o palhaço, quer assistir o palhaço’. Então tomei isso para mim como uma verdade e foi um divisor de águas na minha mente”, relembra.

“Eu levei uma vida civil, estudei Direito, me formei, mas em paralelo segui com a comédia. Nessa época, estava bombando os programas Pânico e o CQC. Aí quiseram fazer o de Maceió. Foi onde comecei, na tv aberta local. Primeiro foi na Band, depois SBT e Record. Em seguida, fiz um programa policial na Record. Depois, meu próprio programa nesta emissora, o Quitanda do Riso. Nesta época, também comecei a fazer stand up comedy. Me apaixonei e nunca mais parei”, conta Ed.

STAND UP COMEDY

Hoje, ator do Porta dos Fundos, Ed encontrou no stand up comedy uma grande oportunidade para crescer profissionalmente. Ele ainda produz conteúdo para suas redes sociais, com mais de 40 milhões de visualizações ao todo.

“Me encontrei. O palco é um dos melhores lugares para estar. Quando você trabalha com arte, depende muito do feedback das pessoas. E o palco tem esse feedback imediato. E eu amo esse desafio de improvisar no palco. A adrenalina de não saber se vai dar certo, me move. Isso foi mais uma virada na minha vida. E foi fazendo stand up, que um olheiro do Domingão do Faustão me descobriu, lá em Maceió. Participei do quadro Quem Chega Lá e ganhei, em 2014”, ressalta.

Ed Gama citou Rafinha Bastos (47) e falou do trabalho internacional que o artista vem desenvolvendo: “O humor brasileiro é muito diferente. Acho completo, tem um pouco mais de pimenta, ironia, sarcasmo. A observação brasileira é melhor. E o Rafinha Bastos está fazendo isso brilhantemente bem. Ele é um excelente comediante no Brasil e mantém essa linha. Mostrou ser um excelente comediante em todas as línguas. É muito importante esse movimento, principalmente pra gente entender que o nosso humor é valioso, tem que ser assistido e valorizado”.

O humorista tem como ídolos Chico Anysio, Golias, Jô Soares e Tom Cavalcanti (61). “Gosto muito da velha guarda. Cresci os assistindo. Da nova geração, Fabio Porchat, Rodrigo Marques, que é nordestino também, hoje um dos maiores nomes. Tem de fora também, mas confesso que os meus ídolos são brasileiros. E o humor nordestino é muito único. Ze Lezin (Nairon Barreto) e Rosicleia (Valéria Vitoriano) são duas referências que me inspiram e fazem me manter no eixo. Comecei a conviver com pessoas do Sudeste e é muito fácil perder essas referências, mas faço questão de me policiar”, declara.

VOZ AO PERSONAGEM CAPITÃO CAVERNA

Como dublador, Ed Gama participou dos filmes O Bicho vai pegar 4, Emoji: O Filme, e é a nova voz oficial do Capitão Caverna em Scooby! O filme; além de ter emprestado a voz ao Calango Leso, em Tromba Trem: o filme, disponível no Disney Plus.

“A dublagem sempre foi um sonho porque eu sou nerd (risos). Você ver a sua voz ali em um desenho animado é muito legal. Agora, estou dublando o Capitão Caverna. E ver um personagem tão conhecido, com a minha voz, é muito legal. Esse meu lado nerd me fez ser apaixonado por dublagem, me fez conhecer dubladores também. Tenho um projeto na interne em que eu entrevisto dubladores. E fiz um especial de fim de ano, tipo vinheta da Globo, onde reuni os dubladores da Chiquinha, Dona Florinda, Seu Madruga, Naruto, entre outros... Um misto de dubladores cantando tipo música de fim de ano, sabe? Foi muito legal!”, conta.

De tanta coisa que já fez e faz profissionalmente, Ed conta que não existe uma preferência: “Sou apaixonado por tudo. O que desejo é me divertir em tudo o que faço. Gosto muito de rir, sou uma pessoa de riso fácil. Ser dublador é um sonho. Aí estou no palco e falo: ‘Meu Deus, estou aqui com a galera’. Aí estou na televisão, digo: ‘Uau’. Agora no BBB: ‘Meu Deus, sou fã do BBB e agora estou apresentando um programa do BBB’. Então, parece que todas às vezes, estou ganhando um brinquedo, como uma criança. Você se apega e dorme com ele agarrado na cama. Difícil dizer qual o meu preferido. Eu amo tudo e tenho sorte de poder fazer tudo”.

“O Ed de 15 anos nunca ia imaginar. Era um sonho muito distante. Você vir de Maceió, tanta gente na luta, que quer, que tem essa gana de fazer tudo para fazer a coisa acontecer. Conheço muita gente que é ator, roteirista... E eu vejo uma luta tão grande da galera. Então, sou muito grato por ter essa oportunidade, espaço, de ter gente querendo me assistir. Não posso reclamar”, completa.

SONHOS FUTUROS

Apesar de todo o sucesso, Ed Gama ainda têm muitos sonhos. “Tenho alguns e muita paciência para realizá-los. A força de vontade está dentro de mim e a paciência também. O tempo, ele precisa agir, sabe? Às vezes, a gente fica na ansiedade, precisando que as coisas aconteçam, mas o tempo precisa agir. Dar tempo ao tempo, ter paciência. Quero ter o meu próprio programa de televisão, fazer filmes, trabalhar em outras áreas, quero fazer drama, ação. Continuar me divertindo em outros lugares. Mas o meu sonho maior é continuar trabalhando com muita felicidade, alegria. Se eu continuar sendo feliz com o que eu faço, independentemente se estou ganhando dinheiro ou não, quero estar feliz”, afirma.