Após xingamentos, empresário terá que pagar 33 mil reais a Xuxa; entenda

Adriano Caruso terá que pagar quantia após xingar Xuxa em vídeo

Xuxa Meneghel (60) vai receber 33 mil reais do empresário Adriano Caruso, após morador de Mirassol, São Paulo, xingar a apresentadora em vídeo. A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após a Justiça homologar um acordo depois que uma ação transitou em julgado. Entenda o que aconteceu.

Após Adriano Caruso divulgar um vídeo nas redes sociais em 2021, no qual chamava Xuxa de "louca", "idiota", "irresponsável" e "imbecil", o especialista em exportação de gado livre e consultor agropecuário foi processado pela apresentadora.

"Xuxa Meneghel, se você quer fazer alguma coisa contra o agro, um setor tão sério, que leva esse país nas costas, não minta, não faça esse tipo de propaganda enganosa, principalmente em mercado internacional, falando em espanhol. Respeite o Brasil, respeite o agronegócio, respeite o agro. Tudo o que você vive, tudo o que você faz, tem agro. Então respeite sua irresponsável, sua imbecil, sua idiota", declarou o empresário no vídeo, por conta de uma campanha de maus-tratos contra animais suínos em uma granja de Minas Gerais.

No ano seguinte, ele foi condenado a pagar Xuxa sob pena de prisão em regime aberto, após a defesa da apresentadora alegar que o vídeo do empresário era "nitidamente injurioso e com o inequívoco intuito de macular a sua honra". Adriano Caruso requisitou parcelamento do valor e, depois de ser encaminhado ao STF e retornar à Justiça de Mirassol, o pedido foi acordado pelo magistrado. As informações são do portal Contigo!.

