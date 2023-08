Carlo Porto e Liah Soares celebram três anos da filha com parceria com Xuxa: 'Amor maior'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Carlo Porto e Liah Soares entregaram detalhes da comemoração dupla

Carlo Porto (41) e Liah Soares (43) celebram neste domingo, 20, o aniversário de três anos da filha, Maria Liz. Para comemorar a data especial, a pequena ganhou uma festa no Rio de Janeiro ao lado de amigos e famosos, como Elba Ramalho (72), Mister M (67) e Hylka Maria (38), além do lançamento de Planeta Dodói com a parceria de Xuxa (60), quinta faixa de Planeta Liz, projeto de animação musical de Liah Soares. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, os pais da pequena entregaram detalhes sobre a comemoração dupla: "Amor maior".

"Hoje é um dia de muita alegria e muita emoção, porque são três anos da nossa filha, nosso amor maior, e é o lançamento desse projeto tão especial, que eu tenho como uma missão. Sempre levei o meu trabalho artístico com muita seriedade, mas, realmente, o Planeta Liz tem uma diferença. A gente se preocupa muito com o legado que estamos deixando para os nossos filhos, e falo de todas as crianças", compartilhou Liah Soares .

"Levo muito a sério esse projeto e estou muito feliz de realizá-lo, além do lançamento, hoje, de uma música que é um hino ecológico com essa mulher que sempre me inspirou muito, que é a Xuxa. Ela é uma voz que sempre foi ativa a essas questões. É realmente um dia muito especial para todos nós", acrescentou a mãe de Maria Liz.

Carlo Porto também refletiu sobre a nova fase da filha e comentou o tema da celebração: "Para a gente, é uma enorme alegria estar comemorando depois de ter passado pela experiência de uma maternidade na pandemia. Chegar nesses três anos da Maria Liz e conseguir celebrar com pessoas tão amadas é muito especial. Estar aqui no Rio de Janeiro, uma cidade que a gente ama, com a Maria Liz em uma fase que ela já consegue entender tudo, ter a dimensão das coisas e aproveitar tudo aquilo que está acontecendo do jeitinho dela".

Elba Ramalho foi uma das convidadas para o aniversário de Maria Liz - Foto: Caroline Generoso

"O tema da festa é o Planeta Liz, que a mãe dela lançou e que, na verdade, a gente está lançando hoje. Estamos fazendo essa comemoração dupla: Planeta Liz e aniversário da Maria Liz. A gente tem motivos de sobra para se alegrar e comemorar", completou o pai da pequena.

Festa temática acontece no Espaço Algarve, na Barra da Tijuca - Foto: Caroline Generoso

Mister M marcou presença na festa da filha de Carlo Porto e Liah Soares - Foto: Caroline Generoso