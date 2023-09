Após trair ex-namorada, MC Gui reflete sobre atitude: "Não gostaria que acontecesse comigo"

Mc Gui, que assumiu um novo relacionamento recentemente, refletiu sobre ter traído a dançarina Bia Michelle

MC Gui, que participou do reality A Fazenda 13, da Record TV, falou abertamente sobre ter traído sua ex-namorada, Bia Michelle. O cantor foi flagrado pela dançarina com outra mulher em um motel em abril deste ano.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, que foi ao ar nesta quarta-feira, 20, o artista assumiu publicamente que comentou um erro. Além disso, ele ressaltou que tem consciência de que sua atitude com a ex não foi legal.

"Sim [eu traí]. Falando mais sobre as minhas ações: o que eu acabei cometendo não é certo. Hoje eu vivo um novo relacionamento e não gostaria que acontecesse comigo", disse ele, que namora a influenciadora digital Georgia Azevedo. "Tem gente que acha que eu não tenho capacidade de ser fiel, mas eu tenho", completou o famoso.

Vale dizer que Gui apareceu pela primeira vez com a nova namorada no mês passado, durante o show Garota VIP, de Wesley Safadão. Na ocasião eles foram flagrados de mãos dadas, e também trocando carinhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC GUI (@mcgui)

Bia Michelle revela que descobriu traição de MC Gui

A influenciadora digital Bia Michelle usou suas redes sociais para confirmar o fim do relacionamento com o cantor de funk MC Gui, revelando como teria descoberto a traição do artista. A dançarina revelou que rastreou a localização do famoso e foi até o local, encontrando o carro dele.

"Vou expor o que está no meu coração sim! Porque toda vez eu fiquei calada, com medo, pensando nos outros. Nunca ninguém pensou em mim! Quando aconteceu tudo, eu estava muito machucada, então falei que não iria expor isso para mim. Mas já que está exposto, eu vou contar tudo o que aconteceu", começou a dançarina.

"Eu fui uma mulher incrível, que sempre apoiou ele em tudo na vida dele, mas mesmo assim eu tinha minhas inseguranças. E por não confiar nele, eu comecei a rastrear ele [...] e foi isso que fez eu descobrir a traição", explicou ela, dando detalhes sobre como flagrou Gui. Confira o desabafo completo!