Bia Michelle teria flagrado MC Gui em motel e terminado relacionamento, aponta colunista

Segundo fontes, Bia Michelle teria encontrado MC Gui com uma garota de programa no motel e quebrado vínculo

O motivo do término da bailarina Bia Michelle e de MC Gui teria sido uma traição por parte do funkeiro. Ela o teria flagrado em um motel com outra mulher, que seria garota de programa.

A coluna do Leo Dias foi quem noticiou o fato e afirmou que a história foi contada por pessoas próximas ao casal.

A influenciadora estaria desconfiada do namorado e o seguiu em uma segunda-feira a tarde. Ao chegar no motel, o carro azul do cantor estava estacionado no local. Ela teria até mesmo pagado uma diária para ficar no local e investigar melhor.

Ela teria visto os dois saindo do quarto de motel e confrontou o ex-Fazenda, terminando o relacionamento. A coluna procurou a assessoria do cantor, que não respondeu o contato.

Casal já havia terminado e reatado relacionamento

Vale lembrar que o casal já tinha terminado anteriormente pelo comportamento inadequado do funkeiro com Aline Mineiro no reality show, que em certo momento pediu que ela olhasse para baixo para mostrar que ele tinha uma ereção. Após o episódio, eles anunciaram o fim e retomaram o relacionamento em junho de 2022.