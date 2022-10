Após supostamente dormir ao vivo, Boris Casoy se explica

Jornalista Boris Casoy falou sobre o incidente enquanto estava no ar pela CNN Brasil

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 15h52

O jornalista Boris Casoy (81) se pronunciou após aparecer de olhos fechados enquanto ainda estava ao vivo, passando a ideia de que estava dormindo.

No ar, após o jornalista terminar fala sobre o atual governo, ficou em divisão de tela com outros jornalistas e apareceu fechando os olhos por diversas vezes. O público, então, acreditou que ele caiu no sono, mas o comentarista explicou ao portal Notícias da TV o que aconteceu.

"Eu apenas fechei os olhos por alguns segundos por causa da luz. Não notei que minha imagem estava no ar, e, assim que fui avisado, abri os olhos", esclareceu.

Ele ainda se justificou, brincando: “Eu só durmo politicamente em duas ocasiões: horário político do TSE (Tribunal Supremo Eleitoral) e quando leio [o livro] O Capital, de Karl Marx”.

Veja vídeo do momento de Boris Casoy: