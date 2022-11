Após separação, Pedro Leonardo assiste jogo com a esposa: "minha mulher"

A separação de Pedro Leonardo com a companheira durou apenas três dias e os dois estão juntos novamente

O cantor Pedro Leonardo, filho do sertanejo Leonardo, está de bem com a esposa Thais Gebelein novamente. No começo da semana ele havia anunciado que os dois haviam se separado, no entanto, já voltaram a ser um casal com direito a postagem nas redes sociais.

Assistindo à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar, o cantor mostrou a esposa com a camisa do time torcendo muito. "Vai, Brasil! Balanga a bandeira aí, mulher! Cadê a minha mulher [vestida] de Brasil?”, perguntou ele em um dos Stories, mostrando Thais torcendo com a família.

Pedro e Thais estão juntos há 12 anos e têm duas meninas, Maria Sophia (12) e Maria Vitória (3). Segundo o jornalista Leo Dias, após a separação, o casal pretende sair em uma nova lua de mel em um cruzeiro.

O cantor é fruto do relacionamento entre Leonardo e Maria Aparecida Dantas, ex-esposa com quem manteve relacionamento de 1985 a 1988.

Veja fotos do momento de Pedro Leonardo: