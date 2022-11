Pedro Leonardo e Thais Gebelein reatam relacionamento após três dias separados

Thais Gebelein usou suas redes sociais para mostrar as alianças do casal, marcando Pedro Leonardo na publicação

Pedro Leonardo (35) e Thais Gebelein decidiram que o amor é mais forte! Após três dias do anúncio feito pela influenciadora de que o casal estaria se separando, ela publicou nesta quarta-feira, 23, uma foto que muitos entenderam que eles estão juntos novamente.

Em suas redes sociais, Thais publicou uma foto na qual mostra as alianças do casal, e aproveitou para marcar Pedro, filho do cantor Leonardo. Além disso, ela colocou um emoji de coração para completar o post.

Thais Gebelein posta alianças com Pedro Leonardo - Créditos: Reprodução / Instagram

Mais cedo, o colunista de fofocas Leo Dias teria informado que fontes próximas ao casal já teriam confirmado a reconciliação, completando que o anúncio da separação feito no domingo, 20, foi impulsivo.

Segundo amigos do casal, Pedro e Thais irão viajar juntos, no Navio Cabaré, que sai de Santos no próximo domingo, 27, e retorna na quarta-feira, 30. Eles estão juntos há 12 anos e são pais de duas meninas, Maria Sophia e Maria Vitória.