Após separação, Britney Spears banca aluguel de R$ 48 mil para o ex-marido

Sam Asghari saiu da mansão da cantora desde que pediu o divórcio mas é Britney que está pagando o novo lar do ex

Apesar de Sam Asghari ter pedido o divórcio e ter saído da mansão de Britney Spears em Thousand Oaks, na Califórnia, é a princesa do pop que está bancando as despesas do modelo iraniano em sua nova moradia.

Segundo o TMZ, a estrela está desembolsando US$ 10 mil (o equivalente a R$ 48,5 mil segundo a cotação atual) no aluguel do novo apartamento do ex-marido em um dos prédios mais sofisticados de Los Angeles. Na região um apartamento padrão em um arranha-céu tem este custo médio mas, segundo fontes próximas do ex-casal, Sam conseguiu fechar um acordo para um imóvel melhor.

Ainda de acordo com o portal, foram os advogados de Britney que a aconselharam a pagar pelas despesas do ex-marido em sua saída de casa. O modelo estaria "tentando negociar concessões além de seu acordo pré-nupcial e ameaçando divulgar informações extraordinariamente embaraçosas sobre Britney a menos que seja pago", segundo uma fonte.

Asghari também citou algumas exigências que está pedindo junto do divórcio. O modelo está pedindo uma pensão de Spears e que ela arque com os custos legais do processo da separação. O documento também diz que ele "reserva o direito de alterar" petições sobre propriedades e bens do casal. Vale lembrar que o casamento entre Britney Spears e Sam Asghari aconteceu sob um acordo pré-nupcial.

A cantora já está montando o seu próprio time de defesa para o divórcio. A cantora teria contratado a advogada das estrelas, Laura Wasser, para trabalhar no caso. A profissional já trabalhou com Britney, durante a batalha pela custódia de seus filhos, Sean Preston e Jayden, frutos de seu relacionamento com Kevin Federline.

Britney Spears e Sam Asghari fecham acordo sobre a guarda de seus cães

No último sábado, o jornal Daily Mail afirmou que Britney estava com medo de perder a custódia de seus dois cachorros. Segundo as fontes entrevistadas pelo veículo, os animais de estimação foram presentes de Sam para a artista. Os pets são um Doberman, chamado Porsha, e um Pastor-alemão, chamado Sawyer, além de outros três cachorros de raças menores.

Mas parece que o ex-casal chegou a um acordo favorável aos dois. Segundo o site TMZ, Britney irá ficar com 4 dos animais, incluindo seu Pastor-alemão e sua Yorkie, chamada Hannah. Sam ficará com a guarda total do Doberman Porsha. O veículo afirma que ambas as partes estão felizes com a decisão.