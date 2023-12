Após separação, Ana Hickmann faz mudança de apartamento

Ana Hickmann aparece rodeada de caixas ao anunciar que está fazendo a sua mudança de apartamento em São Paulo após se separar

A apresentadora Ana Hickmann anunciou que está fazendo uma mudança de apartamento em São Paulo. Recém-separada do ex-marido, Alexandre Correa, ela apareceu em meio às caixas com seus pertences antes de ir para seu novo lar.

A estrela contou que alugou um novo apartamento e está de mudança. "Galera, eu estou passando por tanta mudança na minha vida… É mudança de verdade. De tudo, em todos os detalhes. Mas tem uma que é literalmente a mudança, que é a mudança de casa, a mudança do meu apartamento aqui de São Paulo", contou ela.

Então, ela contou sobre a rotina agitada nesta fase de sua vida. "E olha a situação, olha quanta caixa. Tô numa loucura, numa corrida para resolver muitas coisas. É trabalho, final de ano, eu estava desesperada, porque eu não tinha tempo para pensar em nada. Nem para embalar, nem para transportar, nem para pensar em nada", declarou.

Por fim, a comunicadora contou que não tem problema com mudanças. "Eu já mudei tantas vezes. A minha primeira mudança foi aos 15 anos de idade. De lá para cá, foram dezenas de mudanças e cada uma delas com uma grande surpresa", declarou.

Ana Hickmann fala sobre a vida após a separação

A apresentadora Ana Hickmann apareceu nas redes sociais neste domingo, 10, para refletir sobre a nova fase em sua vida após o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa e de denunciar o ex-marido. Ela abriu uma caixinha de perguntas dos fãs e abriu seu coração.

Na primeira pergunta, um fã perguntou sobre como está o coração dela neste momento e a comunicadora contou que está triste, mas se mantém forte pelo filho, Alexandre. "O coração está muito triste. Eu diria até totalmente partido. É muito difícil a gente enfrentar tantos problemas, tantos desafios, tantas avalanche de sentimentos, de coisas difíceis e manter a cabeça de pé, se manter erguida… Mas, se eu não fizer isso, quem vai fazer pelo meu filho? Quem vai estar lá por ele? Eu, nesse momento, apesar de toda a tristeza, de toda a dor, eu não tenho direito de parar para chorar. Eu tenho outras coisas que preciso fazer, principalmente ficar bem”, disse ela.

E completou sobre a maternidade. "Quem é mãe vai me entender. A gente pode estar um caco por dentro, mas, aqui fora, por nossos filhos, a gente sempre vai estar bem, vai estar forte. A gente, como mãe, não tem esse direito de demonstrar fraqueza. Se eu ficar triste, se eu ficar fraca, ele vai refletir igual. E eu quero meu menino bem, eu quero meu menino forte”.

Logo depois, outro fã quis saber se ela está se sentindo mais segura e ela confirmou. "O primeiro passo para demonstrar segurança é denunciar uma relação abusiva. O primeiro passo para você mostrar força é denunciar um relacionamento abusivo. E quando a gente fala de um abuso, de maus tratos, eu não estou falando apenas da parte física, porque a parte física é praticamente a gota d’água, o ponto final de tudo, porque começa muito antes. E eu, hoje, posso dizer que eu demorei muito para ter essa segurança, demorei muito para ter essa coragem por inúmeros motivos, que eu ainda quero abrir meu coração e quero contar para vocês e acredito que muita gente vai se identificar. Mas, sim, hoje, eu me sinto mais segura e essa segurança está me ajudando demais a seguir adiante”, afirmou.

Por fim, Ana contou que está se sentindo mais leve e livre, mas a felicidade ainda é algo que quer alcançar. "Com certeza eu me sinto mais leve, eu me sinto livre e isso ajuda demais. Mas feliz? Isso ainda vai demorar um pouco para acontecer, mas eu estou lutando pela minha felicidade. Isso é o que importa”, comentou.