Após rinoplastia, Rafa Justus aparece em registro com a família em resort

Filha do empresário Roberto Justus, Rafa Justus fez uma rara aparição ao lado da família enquanto curtia dia de sol em resort

No último final de semana, Helô Pinheiro reuniu a família em um resort em São Paulo e fez um registro raro com as filhas e netas enquanto curtiam a piscina. O encontro aconteceu em comemoração ao aniversário de Kiki Pinheiro e Bruba, filha e neta de Helô, respectivamente.

Na imagem publicada, ela surgiu ao lado das filhas Ticiane Pinheiro e Kiki, além das netas Bruba Pinheiro e Rafa Justus - que recentemente realizou uma rinoplastia, em conjunto com uma cirurgia de desvio de septo.

A notícia da cirurgia foi revelada pela própria filha de Ticiane e do empresário Roberto Justus nos stories do Instagram com uma mensagem para seus seguidores."Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia, por isso ficarei meio off durante esses dias. Porém, farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de 'molho' nesses dias", disse ela.

Rafaella Justus mostra resultado da rinoplastia em momento com a família

A adolescente Rafaella Justus, de 14 anos, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, fez uma rara aparição em público no último final de semana. Ela apareceu em um vídeo com sua família ao encontrá-los em um hotel para celebrar o aniversário da tia, Kiki Pinheiro.

O flagra do encontro dela com os familiares foi compartilhado nas redes sociais e chamou a atenção por ela já aparecer sem o curativo no nariz após passar por cirurgia. Nos últimos tempos, ela realizou uma cirurgia de desvio de septo e também de rinoplastia.

Nas imagens, ela surgiu com um macacão preto e apareceu feliz com sua família.