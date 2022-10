Após polêmica, mãe de João Guilherme posta foto com a família: ''É só isso que importa''

Em meio a desentendimento com cantor Leonardo, mãe de João Guilherme, Naira Ávila, surge ao lado da família e se declara

A empresária Naira Ávila, de 41 anos, usou as redes sociais para se manifestar após polêmica do filho, João Guilherme (20), com o pai, o cantor Leonardo (59).

Naira fez questão de exaltar a família em meio à polêmica pela discordância política entre o primogênito e o pai dele. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece ao lado do herdeiro com o sertanejo, do filho caçula, Pietro, e do atual marido, o empresário Danilo Tuffi, além dos cachorrinhos da família.

"Sinceramente… é só isso que importa", escreveu Naira ao legendar a publicação. "Preciso de mais nada nesse mundo. Troco tudo por vocês", disse o padrasto de João nos comentários.

Tudo começou quando Leonardo apareceu em Brasília na segunda-feira, 17. O filho do cantor criticou o posicionamento político do pai e acabou sendo alvo de críticas por sua fala. Após a repercussão, ele comentou sobre a relação deles e até de pensão recebida pelo sertanejo. "E por favor não me venham com discursos como 'se sustenta sem a pensão do pai então...' ou 'nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que é tem é por causa do pai...'", começou dizendo. E completou: "Isso é falta de respeito com a família a minha mãe que me criou e educou. NUNCA dependi dele".

Confira a foto postada por Naira Ávila:

Poliana Rocha rebate crítica de João Guilherme a Leonardo

Ao ver os comentários de João Guilherme criticando o posicionamento político de Leonardo, a madrasta, Poliana Rocha, resolveu se pronunciar sobre o assunto. Em um texto, ela lamentou a postura do enteado e desabafou sobre estar chateada com a situação. "Como isso me chateia, a que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)", iniciou a loira. "Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos corretamente... viagens... e tudo que você precisou)!", disparou ainda. Na web, Poliana foi criticada por falar sobre a pensão, que é um direito do filho e obrigação do pai.

