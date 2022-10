João Guilherme rebate críticas e fala sobre pensão dada por Leonardo: ''Direito da minha mãe''

Filho do cantor Leonardo, João Guilherme, criticou posicionamento político do pai e acabou falando de pensão dada por ele

Redação Publicado em 18/10/2022, às 10h30

O filho do cantor Leonardo, João Guilherme, falou um pouco de sua relação e até de pensão recebida pelo pai após criticar o posicionamento político do sertanejo. Tudo começou após o artista aparecer em Brasília nesta segunda-feira, 17.

Ao ver o pai no local, o jovem fez uma crítica à escolha dele e acabou recebendo também algumas críticas dos internautas sobre sua fala desaprovando o cantor. Foi então que João Guilherme acabou tocando no assunto da pensão que recebeu de Leonardo até os 18 anos.

"E por favor não me venham com discursos como 'se sustenta sem a pensão do pai então...' ou 'nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que é tem é por causa do pai...'", começou dizendo.

E completou: "Isso é falta de respeito com a família a minha mãe que me criou e educou. NUNCA dependi dele".

João Guilherme falou mais sobre a pensão recebida pelo sertanejo. "PENSÃO é direito da minha mãe. Auxílio pra cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias. Pai e mãe", declarou.

Ao ver os comentários de João Guilherme criticando o posicionamento político de Leonardo, a madrasta, Poliana Rocha, resolveu se pronunciar em sua rede social. Em um texto, ela lamentou a postura do enteado e desabafou sobre estar chateada com a situação.

"Como isso me chateia, a que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)", iniciou a loira.

João Guilherme fala de pensão dada por Leonardo:

