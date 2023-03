Após polêmica com Porchat, Simaria justifica atitudes: “Autêntica”

Criticada por sua participação no programa de Fábio Porchat, Simaria abre o coração sobre julgamentos

Simaria (40) decidiu abrir o jogo sobre as críticas que vem recebendo de sua participação no programa da GNT ‘Que história é essa, Porchat?’, quando causou polêmica ao simular uma briga acalorada com o apresentador e deixar um climão nos bastidores. Em uma live com Narcisa Tamborindeguy (56) na última quinta-feira, 16, a cantora justificou algumas de suas atitudes.

Durante o encontro online, a ex-dupla de Simone explicou: “Eu sou muito autêntica mesmo, como você, Narcisa. Eu sempre falo a verdade e o que penso. As pessoas olham no meu olho e já sentem essa verdade e é por isso que levo tanta porrada. Levo porrada porque eu falo tudo o que eu penso”, elogiou a anfitriã da live.

A morena ainda falou sobre os julgamentos que recebe desde que deixou a dupla com a irmã, em agosto do ano passado: “Já ouvi tantos absurdos, ainda mais nesses últimos tempos. Você está dentro de um processo e não pode nem se defender. Mas a verdade sempre aparece”, a cantora refletiu.

Para finalizar as revelações, Simaria também explicou porque ainda não lançou um projeto solo: “Não tenho feito shows para cuidar mais de mim e dos meus filhos. Quero começar a trabalhar minha imagem. Ainda estou terminando os ciclos, para quando voltar, quero voltar bem, levando sorrisos", revelou.

Depois da polêmica, Simaria posou ao lado de Fábio Porchat e falou sobre sua participação no programa do humorista. Em seu Instagram, ela compartilhou um clique com o apresentador e legendou: “Bom diaaaaaa com Alegria!!! Amei participar do “Que história é essa Porchat” e já está disponível no YouTube”, legendou.

Mas a publicação não foi tão bem recebida pelo público e rendeu algumas críticas ao comportamento da cantora nos comentários. O humorista, por sua vez, já declarou que a treta foi uma brincadeira combinada.