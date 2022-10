Após 'Pantanal', Marcos Palmeira muda o visual para novo personagem: "Tomei coragem"

O ator Marcos Palmeira se despediu de seu personagem em 'Pantanal' mudando o corte do cabelo e tirando a barba

CARAS Digital Publicado em 09/10/2022, às 19h12

A novela Pantanal chegou ao fim na última sexta-feira, 7, e Marcos Palmeira (59), que interpretou Zé Leôncio, se despediu do personagem mudando seu visual.

Na trama da TV Globo, o ator estava com a barba e os fios cumpridos, mas neste domingo, 9, ele mostrou nas redes sociais a grande transformação na aparência. "Tomei coragem pra tirar a barba, cortar o cabelo e me despedir do José Leôncio", confessou o artista.

Palmeira, inclusive, revelou que a mudança no visual é por causa de seu novo personagem. Ele estará na nova série do Globoplay, A Era dos Humanos, que começará a ser gravada em breve. "Na semana que vem já começo a gravar a série A Era dos Humanos, do Globoplay, que tem locações na Amazônia, Pantanal, Abrolhos e nos cânions de Santa Catarina, pra onde tô indo fazer um voo de balão."

Em seguida, ele ainda deu detalhes sobre o novo trabalho. "Essa produção vai investigar como as decisões da humanidade impactaram o planeta e o meio ambiente, dando início à Era dos Humanos", revelou.

Neste último sábado, aliás, Marcos Palmeira se despediu de Pantanal. Nas redes sociais, o ator compartilhou uma sequência de cliques dos bastidores da gravação e confessou que viveu "intensamente cada momento". "Diacho! A gente piscou os olhos e Pantanal chegou ao último capítulo. Eu vivi tão intensamente cada momento, na frente das câmeras e nos bastidores, que é até difícil de explicar", afirmou ele no começo da publicação.

Confira a mudança no visual de Marcos Palmeira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Palmeira (@marcospalmeiraoficial)

