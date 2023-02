Após nascimento do filho, Claudia Raia publica novas fotos com a família: ''Minha vida''

Atriz Claudia Raia encantou ao compartilhar fotos com a família e do filho recém-nascido, Luca

Após três dias do nascimento do filho Luca, a atriz Claudia Raia (56) encantou os fãs ao compartilhar fotos de sua família reunida e do herdeiro recém-nascido no colo dela e do irmão, Enzo Celulari (25).

Nesta terça-feira, 14, a famosa publicou registros de um ensaio que fez grávida ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello (53), e dos filhos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia (20). Para complementar o álbum cheio de amor, ela acrescentou cliques de Luca, que nasceu no dia 11 de fevereiro.

"Minha família, meu lar, minha vida todinha… onde eu protejo, mas também me sinto protegida! Amo tanto vocês que não cabe em mim todo esse amor, obrigada por me fazer uma mulher tão feliz", declarou-se Claudia Raia.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram com os cliques belíssimos da família. "Lindos", admiraram os fãs. "Gente bonita", falaram outros.

Ainda nesta segunda-feira, 13, a atriz impressionou ao abrir o quarto de Luca revelando os detalhes da decoração luxuosa do cômodo do herdeiro.

TAMANHO DO FILHO DE CLAUDIA RAIA IMPRESSIONA

A atriz Claudia Raia deixou os seus milhões de fãs perplexos ao mostrar fotos inéditas de Luca, seu terceiro filho. O bebê veio ao mundo com 48 centímetros e 2,96 quilos. Enorme, o pequeno surgiu nas fotos ainda na maternidade compartilhadas pela família e amigos.

Nos cliques, ele aparece em dois looks: um todo verde e outro azul. Grandão e lindíssimo, o pequeno chegou chegando. Os cliques foram registrados pela família de Jarbas Homem de Mello, que fez questão de visitá-lo logo após o nascimento em uma maternidade de São Paulo.