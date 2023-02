Enzo Celulari se emociona com o nascimento do irmão caçula: "Deus é bom!"

Enzo Celulari, filho de Claudia Raia, se emociona ao celebrar o nascimento do irmãozinho caçula, em post comovente

Amor de irmão! Enzo Celulari (25) ,o filho primogênito de Claudia Raia (56), se emocionou ao receber a notícia do nascimento do irmão, o pequeno Luca, fruto do relacionamento de Raia com o ator Jarbas Homem de Mello (53), que nasceu na noite do último sábado,11, em São Paulo.

Sem revelar a chegada do caçula ao mundo, o rapaz fez uma declaração misteriosa em suas redes sociais que despertou a curiosidade dos internautas. "Deus é bom o tempo todo!", escreveu ele. Poucas horas depois, com a chegada de Luca, os fãs descobriram o motivo do post.

Vale lembrar que além de Luca, Enzo Celulari é irmão de Sophia Raia (20) , fruto do antigo relacionamento da mãe, com o ator Edson Celulari (64).

Ainda, na manhã deste domingo, 12,Claudia Raia encantou os seguidores ao anunciar o nascimento do terceiro filho, Luca.

VEJA O STORY DE ENZO CELULARI:

Foto: Reprodução/Instagram

CELEBRAÇÃO!

Ainda nas últimas semanas, Enzo Celulari usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a irmã, Sophia Raia, que completou 20 anos.

O empresário publicou em seu perfil no Instagram uma foto em que aparece em um momento carinhoso com a aniversariante, e agradeceu por ela ser sua parceria em todos os momentos da vida.

"Dia dela, da menina mais sensível, íntegra e verdadeira que eu conheço. Da minha parceirinha de vida, de loucuras e aventuras. Como eu te amo e te desejo as coisas mais lindas, Sosô. Obrigado por me escolher como irmão, ser a luz da minha vida e a maior companheira que eu podia pedir a Deus", disse ele no começo da publicação.