Após internação, Preta Gil aproveita dia de descanso com mãe, Sandra Gadelha

Na companhia de sua mãe, Sandra Gadelha, Preta Gil aproveita dia de descanso em recuperação de uma infecção no rim; veja!

A cantora Preta Gil está em recuperação de recente internação por pielonefrite, que é uma infecção no rim direito. Com isso, a filha de Gilberto Gil segue em repouso em casa e contou com a companhia de sua mãe, Sandra Gadelha, para aproveitar esse tempo de descanso.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram nesta terça-feira, 11, a artista apareceu tomando um banho de sol com a mãe na varanda de seu apartamento. Na ocasião, Sandra contou diversas histórias de seu passado e divertiu quem estava presente.

"Minha rainha e seus causos! Essa tinha que escrever um livro", escreveu a famosa ao mostrar sua mãe em vídeo. Gominho, amigo de Preta, também aproveitou esse momento em família e fez questão de ajudar a animar a casa da cantora.

Confira:

A internação de Preta Gil

No último dia 7, a cantora Preta Gilfoi hospitalizada no Rio de Janeiro após apresentar um quadro de infecção nos rins causada por um cálculo renal. Ela chegou a cancelar seu show do São João da Thay, evento de Thaynara OG, no Maranhão, para cuidar de sua saúde. Ela teve alta três dias depois.

Em casa, a artista falou sobre o seu diagnóstico e aproveitou para alertar os fãs. "Eu fui diagnosticada com uma pielonefrite, que é uma infecção no rim direito. Na semana passada, na terça-feira, eu tive uma dor muito forte do lado direito e naquele momento associei a uma dor muscular, não entendi que poderia ser um problema no rim", explicou.

Preta contou que conversou com alguns médicos e eles passaram alguns analgésicos e pediram para ela ir para o hospital, mas após ela se sentir melhor, preferiu seguir sua agenda de trabalho. Na quinta-feira, 6, ela iria viajar para o Maranhão para apresentar no dia seguinte no São João da Thay. Contudo, a cantora começou a sentir muita dor e precisou cancelar sua participação. "Fui para o hospital e ali começaram uma bateria de exames...", contou.

Em seguida, ela contou que precisou colocar um "dupla J", um cateter no ureter, para poder desobstruir uma fibrose que tem no ureter do lado direito. "Tudo isso gerou muita dor, infecção, febre e uma internação de quatro dias", contou ela.

Preta ainda contou que vai seguir se recuperando em casa, com repouso e tomando antibiótico. Ela também disse que foi librada para fazer o TVZ, no Multishow, já que não requer muito esforço físico. Por fim, a cantora deixou um alerta aos fãs.

"Mais um susto, mas acontece, o alerta que fica é 'bebam muita água'... Se cuidem, escutem o corpo de vocês, se tiverem uma dor severa, não achem que é bobagem e procurem um médico porque pode ser uma coisa mais grave. No meu caso, se eu não tivesse ido naquele momento, poderia se tornar uma infecção maior. Deus sempre do meu lado, minha mãe Oxum também. E é isso, saúde para todos nós."