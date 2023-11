Após fazer revelações, Ana Hickmann mostra apoio: 'Companhia'

Após contar detalhes de sua história na TV, Ana Hickmann mostra foto com seus cachorros, um deles a salvou durante desentendimento com o ex-marido

A apresentadora Ana Hickmann mostrou em uma nova foto em sua rede social nesta terça-feira, 28, como está recebendo apoio. Além de muito fãs e carinho do público, a famosa falou sobre o companheirismo de seus cachorros.

Apaixonada por cães, a modelo comentou como seus 15 filhinhos de quatro patas fazem companhia e dão amor a ela a todo momento. No registro, a famosa apareceu apenas com dois de seus pets e compartilhou a importância deles em sua vida. Um deles, Joaquim, que surgiu em seu colo, salvou a dona durante o desentendimento com o esposo.

"Eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria pra casa e me protegem em momentos que eu mais preciso. Como eles são importantes pra mim! O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas", disse Ana Hickmann.

É bom lembrar que, nos últimos dias, durante a entrevista ao Domingo Espetacular, ela falou como seus cachorros a defenderam durante a briga com o ex-marido. O cão que a salvou foi o vira-lata Joaquim, que foi resgatado por ela.

"Como eles já tinham visto ele gritar muitas vezes, toda vez que ele gritava, os cachorros ficavam muito alterados em casa. E aí, eu gritei: 'Pega!', e meu cachorro pegou. O Joaquim voou para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também", detalhou.

O resgaste de Joaquim

Ana Hickmann resgatou Joaquim em fevereiro deste ano. Ele estava abandonado em uma estrada em São Paulo e, na época, ela gravou um vídeo do momento do resgate. No registro, é possível ouvir Alexandre Correa a repreendendo. "Você pegou o animal da rua, né? Você tem dois miolos a menos."

A apresentadora Ana Hickmann denunciou Alexandre Correa por agressão no sábado 11 de novembro. No dia seguinte, a equipe da empresária confirmou o desentendimento entre os dois e noticiou que ela havia comparecido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Na época, Correa usou seu perfil do Instagram para negar as acusações. "São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo o zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no escritório", escreveu.