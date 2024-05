Após dizer que foi traída, Távila Gomes ganha declaração de Luva de Pedreiro

Declaração de Luva de Pedreiro em publicação de Távila Gomes dividiu opiniões dos internautas; a influencer já declarou que foi traída por ele

No último domingo, 12, Luva de Pedreiro se declarou para Távila Gomes e Davi Cristiano Ronaldo, fruto do relacionamento de ambos, em uma publicação dela nas redes sociais. Em março deste ano, a influenciadora chegou a afirmar que foi traída por ele durante a gestação.

"Amo vocês", comentou Luva em uma postagem de Távila sobre o Dia das Mães.

Em resposta ao comentário do pai de Davi, os internautas dividiram opiniões. "Torcendo muito por essa família. Que Deus cuide de cada detalhe", disse um. "O que uma mulher passa durante a gravidez ela nunca mais esquece, até trair ela com seu filho na barriga você traiu", rebateu outro.

Recentemente, o ex-casal esteve junto para comemorar os dois meses do filho. A influenciadora digital compartilhou em suas redes sociais detalhes da festa luxuosa e também posou ao lado do jogador de futebol.

Entenda o pronunciamento de Távila Gomes

A influenciadora digital Távila Gomes, que é a mãe do filho do influenciador digital Luva de Pedreiro, surpreendeu ao falar abertamente sobre o fim do namoro deles. Eles se separaram há alguns meses e ela decidiu falar sobre o término ao responder a pergunta de um fã.

Nos stories do Instagram, um seguidor perguntou: “Você e o pai do Davi estão juntos novamente?”. Então, Távila contou que foi traída e que eles não estão juntos.

“Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás. Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberia aqui. E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso. Não gente, não estamos. Permito ele conviver e participar por causa de Davi (isso quando ele quer)”, finalizou.