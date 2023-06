Após divórcio com Gisele Bündchen, Tom Brady abre o jogo sobre relacionamento com os filhos: “Desafios”

O jogador de futebol americano Tom Brady comentou em entrevista como está o relacionamento com os filhos após o divórcio com Gisele Bündchen

Nesta semana, Tom Brady abriu o jogo sobre seu relacionamento com os filhos após o divórcio com a modelo brasileira Gisele Bündchen. O jogador de futebol americano conversou com o site americano Entertainment Tonight sobre os filhos Vivian e Benjamin, frutos do relacionamento com Gisele.

“Acho que, para mim, quando você decide ter filhos, é um grande acontecimento. E acho que você não subestima isso. Acho que essas crianças que surgem sob o seu teto, você deseja fornecer valores a elas, para que quando elas cresçam tenham uma base e um alicerce realmente sólidos”, comentou sobre a criação das crianças.

O atleta ainda elogiou a ex-esposa quando falou sobre a paternidade e o relacionamento com os filhos: “Acho que eu e a mãe deles fizemos um trabalho incrível, e vamos continuar fazendo isso. Nunca somos um produto finalizado. As crianças não são produtos finalizados. No final do dia, estamos aprendendo junto com eles. E tudo que você pode fazer é dar o seu melhor diante das oportunidades e desafios que tem. Todos nós temos desafios com os quais lidamos”.

“Não existe guia para vida. Muitas coisas que acontecem são a primeira vez. Você não diz sempre a coisa apropriada ou a coisa certa, mas você pode tentar”, ainda comentou o jogador sobre cuidar de crianças.

Tom ainda comentou: “Você tem escolhas fora de casa: Vá lá e se saia bem na comunidade, respeite a todos, respeite os outros. Vá e faça uma contribuição, encontre algo que goste de fazer. Traga uma mensagem positiva, uma atitude positiva”.

“Todos nós vamos falhar. Todos nós vamos ter adversidades na vida, são as coisas que mais te desafiam a crescer. Quero dizer, a vida tem seus altos e baixos profissionalmente, e há coisas diferentes que acontecem em sua vida pessoal que você só precisa entendê-las e, à medida que avança, tentar não cometer os mesmos erros. Apenas tente continuar crescendo e se torne uma pessoa melhor”, refletiu o ex-marido da modelo gaúcha.

Nova vida!

Recentemente, Gisele Bündchen se mudou da cidade de Tampa, nos Estados Unidos, onde morava com Tom e se mudou para Miami com os filhos. Em entrevista à revista americana People, a modelo comentou sobre a nova vida e mudança de ares.

“Estou amando Miami. Eu amo o sol, as pessoas são receptivas e carinhosas. Parece que estou em casa”, revelou a brasileira que também comentou sobre a rotina com os filhos na nova cidade.