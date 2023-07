Após diagnóstico de câncer, Jorge Aragão recebe apoio de famosos: “Já deu certo”

Diversos famosos vieram a público apoiar o cantor Jorge Aragão após a notícia de diagnóstico de câncer

Neste sábado,15, foi revelado que o cantor Jorge Aragão foi diagnosticado com um câncer. Trata-se de um linfoma não Hodgkin que atinge o sistema linfático, e a informação foi dada pela assessoria do cantor.

No Instagram de Jorge, diversos famosos do mundo da música e da TV se manifestaram em solidariedade ao cantor que, de acordo com a assessoria, está tratando da doença em casa e não precisou ser internado.

O apresentador e ex-BBB Fred Nicácio escreveu: “Vai dar tudo certo, Mestre Jorge. Muito, muito axé pra você. Que Obaluaê te cubra com suas palhas e lhe traga cura física. Axé”. E o cantor Péricles também se manifestou: “Deus manda, Deus manda na hora que mais se precisa. Temos fé no Altíssimo que sua recuperação está próxima”.

Já o cantor de pagode Thiaguinho desejou o melhor para Jorge Aragão: “Já estamos em oração para que tudo dê certo, Mestre e Amigo”. A atriz Patrícia Pillar escreveu: “Vai ficar tudo bem! Se cuida direitinho”.

O cantor Dudu Nobre também se manifestou: “Poeta, já estamos em oração. Tudo vai dar certo!”. E a atriz e ex-apresentadora do “Saia Justa”, Luana Xavier escreveu: “Rei, estamos aqui em oração por você. Já deu certo”. A cantora Jojo Todynho também desejou o melhor: “Deus está no controle,Rei”.

O linfoma não Hodgkin, que foi diagnosticado no cantor após uma bateria de exames, é um câncer que se origina nas células do sistema linfático e se espalha pelo corpo de maneira não ordenada. Entre os sintomas deste tipo de câncer, o principal é o aumento dos gânglios linfáticos, que aparece como caroços em partes do corpo como pescoço, virilha e axila.

Carreira!

Recentemente, Jorge Aragão conversou com a CARAS Brasil sobre sua grande carreira. O cantor está há 40 anos se dedicando a MPB e revelou que não tem planos de parar tão cedo.

"Quero aproveitar enquanto papai do céu me deixar aqui, nunca vou parar de escrever. É isso que me mantém vivo. Se essa vontade acabar, acho que saio da vida”, comentou.