Após conflitos no BBB 23, Tina surpreende Cezar com presente: "Aconteceu!"

Tina Calamba mostrou o reencontro com Cezar Black, e divertiu o colega do BBB 23 com o presente

Tina Calamba e Cezar Black se reencontraram nesta quinta-feira, 20, alguns dias após o enfermeiro ser eliminado do BBB 23.

Durante o encontro, ela decidiu dar um presente muito esperado pelo ex-brother: uma lace, e publicou em seu Twitter o vídeo com a reação do amigo.

"Aconteceuuuuuu! Agora o @cezarblackk tem uma lace pra chamar de sua", escreveu ela, que também aparece dando um forte abraço no enfermeiro.

Para quem não se lembra, Tina e Black chegaram a protagonizar uma briga curiosa no reality quando estavam confinados. Durante um Jogo da Discórdia, o agora ex-BBB relembrou quando a colega não quis emprestar sua lace, e por esse motivo deu uma bomba para ela.

"Gosto muito de me fantasiar, colocar peruca no Carnaval. Mas quando pedi emprestado que eu queria curtir a festa com a peruca, ela disse não", desabafou. "Eu não empresto as minhas coisas. Nem para as minhas filhas", explicou Tina na ocasião.

"Mas depois ela me explicou, disse: 'Me desculpa, mas é algo muito pessoal'", comentou Cezar. "E foi esse motivo que me trouxe aqui?", questionou. "A única pessoa que eu tive uma situação de desacordo foi você. Eu me senti ofendido", frisou o baiano.

Confira o encontro de Tina e Black:

Aconteceuuuuuu! ✨😂 Agora o @cezarblackk tem uma lace pra chamar de sua pic.twitter.com/rh8FQZlyjv — Tina Calamba (@tinacalamba) April 20, 2023

Encontro com o presidente e a primeira-dama

Na última terça-feira, 18, o ex-participante do Big Brother Brasil 23, Cezar Black, se encontrou com o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e com a Primeira-Dama Janja Silva, para celebrar um Projeto de Lei assinado pelo político que ajuda a Enfermagem, profissão do qual o ex-confinado faz parte.

Janja falou sobre o encontro em suas redes sociais. "Hoje foi um dia importante para a Enfermagem no Brasil. O Presidente Lula assinou o Projeto de Lei ao Congresso Nacional que garante a previsão orçamentária de R$7,2 bilhões para o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem no SUS. Profissionais essenciais para a vida de todos, que estão na linha de frente do cuidado à população e, há tempos, lutavam por mais valorização."

"Recebemos, para a cerimônia de assinatura, o ex-BBB Cezar Black, enfermeiro e grande apoiador da causa, que abordou o assunto dentro do reality show", escreveu a primeira-dama na legenda da publicação

