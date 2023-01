BBB 23: Cezar dá bomba para Tina no 'Jogo da Discórdia' por motivo inusitado: "Algo muito pessoal"

Cezar ficou chateado porque Tina não lhe emprestou uma de suas perucas

Cezar (34) surpreendeu o público e os participantes do BBB 23, da Rede Globo, durante o segundo Jogo da Discórdia.

O enfermeiro deu uma bomba para Tina (29), mostrando que não gostaria que ela chegasse até a final do reality, porque a modelo não lhe emprestou uma de suas laces (perucas).

"Gosto muito de me fantasiar, colocar peruca no Carnaval. Mas quando pedi emprestado que eu queria curtir a festa com a peruca, ela disse não", afirmou o brother.

"Eu não empresto as minhas coisas. Nem para as minhas filhas", explicou a analista de marketing. "Mas depois ela me explicou, disse: 'Me desculpa, mas é algo muito pessoal'", comentou Cezar.

Tina se demonstrou surpresa. "E foi esse motivo que me trouxe aqui?", quis saber. "A única pessoa que eu tive uma situação de desacordo foi você. Eu me senti ofendido", frisou o baiano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cezar Black (@cezar.black)

BBB 23: Bruna fala de Key: 'Você quis pisar numa dor'

Bruna Griphao (23) também participou do Jogo da Discórdia e escolheu dar as duas bombas do jogo para Gustavo (27) e Key Alves (23).

Inclusive, em sua justificativa, ela revelou o seu incômodo com uma atitude da rival durante a manhã desta segunda-feira, quando Key mandou uma indireta para Bruna durante um torpedo para Gustavo.

“Eu não estou pedindo para ninguém vir falar comigo, mas agradeço a atitude. Hoje você mandou um torpedo para o Cowboy agradecendo por ele estar junto com você e te respeitar, eu não sou ingênua de achar que isso não foi um deboche. Você quis pisar numa dor”, disse ela, e completou: “A gente não se olha na cara e está tudo bem, mas não justifica esse tipo de atitude. Não é justo eu acordar e ler esse tipo de mensagem literalmente debochando da minha cara. O Cowboy é uma incógnita para mim. Não sei se ele me ama, se ele me odeia, não sei”.