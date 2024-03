Após BBB 24, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet se falaram, rebate equipe

Equipe de Wanessa Camargo se pronuncia sobre relação da cantora com a filha de Luiza Brunet e afirma que as duas já conversaram

Parece que as coisas não estão muito bem esclarecidas. Yasmin Brunet (35) e Wanessa Camargo (41) eram grandes amigas e companheiras de jogo no BBB 24. Apesar disso, surgiram rumores de que elas não conversaram após encerrar a participação dentro do jogo.

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação de Wanessa Camargo esclarece que ela e Yasmin Brunet teriam tido contato sim após o reality. Segundo eles, as duas conversaram por telefone e combinaram de se encontrar quando a modelo e influenciadora vier para São Paulo.

As informações estão confusas, ainda hoje, a equipe de Yasmin nega que ambas trocaram mensagens depois que sairam da casa mais vigiada do país. Eles informaram que, por enquanto, elas não se falaram, mas que Yasmin tem interesse em manter contato com a cantora e inclusive a procurou por intermediários, mas não conversaram.

Recentemente, em entrevista ao Jornal Extra, Yasmin afirmou que entrou em contato a filha de Zezé di Camargo (61), e ainda tem esperança de se encontrarem: "Mandei mensagens para ela, mas, pelo que entendi, Wanessa está meio reclusa. Eu não sei, não entendi muito bem, mas eu espero vê-la".

Na noite do último domingo, 17, duas semanas após ter sido desclassificada do BBB 24. Wanessa Camargo concedeu entrevista ao Fantástico. Na conversa, ela mencionou sobre sua expulsão da casa mais vigiada do país.

"Eu estava em uma festa. Bebi um pouco mais da conta. Estava na festa superanimada. Fui brincar na cama e aí, dançando com os braços, eu lembro que a minha mão encostou na cama e deu um esbarro no pé do Davi. E, na hora, eu percebi que fui inconveniente e pedi desculpas a ele", comenta.

Com o final de sua participação no BBB 24, a cantora utilizou de suas redes sociais para mostrar que já retomou as atividades como cantora e deve vir música nova em breve. Wanessa publicou um vídeo tocando piano em sua casa.