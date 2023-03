Após apelo de Anitta, primo de cantora famosa é encontrado morto no Rio de Janeiro

Corpo do primo de cantora famosa foi encontrado; Polícia Civil já começou as investigações

O jovem Gabriel Martinez, primo da cantora norte-americana Becky G, foi encontrado morto no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (3). A informação foi confirmada pela Polícia Civil ao G1.

Segundo as primeiras informações, o caso será investigado como homicídio. "O caso foi registrado ontem na DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros). O corpo foi encontrado e a investigação vai seguir para a delegacia de homicídios da capital ou da Baixada Fluminense", informou a assessoria.

O sumiço do rapaz aconteceu durante o Carnaval. Na época, ela pediu ajuda dos fãs brasileiros para tentar encontrá-lo. "É o primo da minha mãe. Tecnicamente, sim, é da minha família e eu estou em contato com meios legais no Brasil. Obrigada pela ajuda", disse ela.

A cantora Anitta, que é amiga de Becky G, publicou uma mensagem avisando que também havia entrado em contato com as autoridades para solucionar o caso. "Já acionei a delegacia e outros contatos. Vai dar tudo certo na graça de Deus", disse ela esta semana.

Através do perfil de Martinez no Instagram, a família fez um post avisando sobre o desaparecimento do primo de Becky G e pediu a ajuda dos fãs, amigos e brasileiros para tentar descobrir o que aconteceu.“Amigos e família. Implorando para você compartilhar. Meu primo está desaparecido. Ele saiu do México para o #RioDeJaneiro, #Brasil, há cerca de uma semana. Ninguém ouviu falar dele desde a última quinta ou sexta-feira. Seus planos eram o Brasil e, possivelmente, a Colômbia e o Peru", dizia a postagem. "O telefone dele está desligado. Não respondeu a e-mails, mensagens ou qualquer coisa da família ou do trabalho. Por favor, compartilhe se houver alguma possibilidade de ser visto no #Brasil”, completaram.