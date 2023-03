Anitta revela que acionou polícia para ajudar cantora famosa que tem primo desaparecido no Brasil

Gabriel Martinez, primo da cantora Becky G, chegou ao Rio de Janeiro na semana passada e estaria sem contato com família há dias

A cantora brasileira Anitta (29) revelou em suas redes sociais, ao ser perguntada por um seguidor, que acionou seus contatos, incluindo uma delegacia, para tentar ajudar a encontrar Gabriel Martinez. O jovem é primo da cantora americana de reggaeton Becky G (26) e está desaparecido no Brasil.

Gabriel teria vindo para o país depois de estar no México, aproveitando para curtir o Carnaval das terras tupiniquins. “Anitta, eu sei que não é sua obrigação, mas tenta entrar em contato com o consulado brasileiro pra ver se eles conseguem encontrar o primo da Becky G que está desaparecido aqui no Brasil”, pediu um usuário do Twitter. “Oi, meu amor, já acionei a delegacia e outros contatos. Vai dar tudo certo”, respondeu a cantora.

Através do perfil de Martinez no Instagram, a família fez um post avisando sobre o desaparecimento do primo de Becky G. “Amigos e família. Implorando para você compartilhar. Meu primo está desaparecido. Ele saiu do México para o #RioDeJaneiro, #Brasil, há cerca de uma semana. Ninguém ouviu falar dele desde a última quinta ou sexta-feira. Seus planos eram o Brasil e, possivelmente, a Colômbia e o Peru", dizia a postagem. "O telefone dele está desligado. Não respondeu a e-mails, mensagens ou qualquer coisa da família ou do trabalho. Por favor, compartilhe se houver alguma possibilidade de ser visto no #Brasil”, completaram.

Anitta já afirmou que deve se aposentar cedo: "Não vou cantar para sempre"

Anitta anunciou uma pausa na carreira após ter cumprido sua agenda de carnaval. Porém, essa não é a primeira vez que a artista comenta sobre dar um tempo no trabalho como cantora.

Em outubro do ano passado, a artista disse que já estava planejando sua aposentadoria como cantora. A brasileira afirmou que aproveitaria o tempo para estudar e se lançar na carreira de atriz. "É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível. O que é maior que o número um?", refletiu.

No tapete vermelho do Grammy 2023, Anitta ainda revelou, sem dar muitos detalhes, que participará de uma série com as gravações já iniciadas. Além disso, ela também já precisou implementar mudanças em sua temporada de shows para cuidar de sua saúde. Em 2022, Anitta foi diagnosticada com endometriose e com o Epstein-Barr Vírus.