Após anos afastada, Zilu Camargo curte a família no Brasil: 'Amor'

No Brasil, Zilu Camargo curte parentes e compartilha fotos raras da família

A empresária Zilu Camargo (64) passou uns dias no Brasil e pode reencontrar a família após ficar mais de três anos longe, nos EUA. Nesta quarta-feira, 31, a famosa inclusive mostrou registros raros ao lado de seus parentes, curtindo sua estadia no país.

Recebendo o carinho da mãe, dona Fia, matando a saudade de pessoas queridas e elaborando receitas da fazenda, a mãe de Wanessa Camargo (39) surgiu aproveitando os momentos especiais depois de ter ficado longe por conta da pandemia e de seu visto nos EUA.

"Por onde passar, faça a diferença, deixe as suas pegadas e viverá eternamente no coração das pessoas. Que o amor seja sempre intenso no seu coração. Obrigada de Coração", disse ela se despedindo.

Nas últimas semanas, a Zilu Camargo emocionou ao exibir o reencontro com a avó da cantora. Desde 2019 nos EUA, ela ficou sem ver a mãe pessoalmente.

Veja as fotos de Zilu Camargo com a família:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo viveu problema nos EUA antes de voltar ao Brasil; entenda

A empresária Zilu Camargo, ex-esposa do cantor Zezé di Camargo, está de volta ao Brasil depois de passar mais de três anos nos Estados Unidos. Em meio a pandemia, a famosa enfrentou um problemão com seu visto e acabou ficando no país mais do que o esperado.

Morando em Miami, Zilu nunca escondeu que não estava totalmente satisfeita com sua estadia por lá. Cheia de saudades dos filhos, ela desabafou diversas vezes sobre a dificuldade que estava passando.

A batalha de Zilu se iniciou a partir do início da pandemia. Na época, ela estava pleiteando um popular "green card", mas por conta da situação sanitária de emergência, ela acabou sofrendo ainda mais com a lentidão do sistema americano.

No Instagram, Camilla Camargo, filha de Zilu, explicou aos fãs o motivo que fez Zilu ficar tão distante da família nos últimos anos. "Ela estava na fila para tirar o visto americano. Com a pandemia, tudo ficou parado. Só agora voltou ao normal", contou ela, que detalhou em uma segunda postagem.