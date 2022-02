Após 30 anos, Giovanna Goldfarb volta ao Pantanal: ''Estou muito feliz''

A atriz Giovanna Goldfarb participou da primeira versão da novela Pantanal

Giovanna Goldfarb (57) está em Mato Grosso do Sul!

A atriz voltou ao local após 30 anos da gravação da primeira versão da novela Pantanal, em que interpretou a personagem Zefa.

Além de visitar o Pantanal, Giovanna contou que estava muito feliz por realizar seu sonho de Bonito. "Estou muito feliz por estar aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive porque esse voo que eu cheguei aqui em Bonito era carbono neutro. Estou muito feliz e se segurem Bonito e Pantanal, porque eu cheguei", disse ela.

Remake da novela Pantanal

Sucesso nos anos 90, a TV Globo lançará uma nova versão da novela Pantanal, que foi exibida pela extinta TV Manchete. A trama rural baseada na obra do escritor Benedito Ruy Barbosa ocupará o espaço de Um Lugar ao Sol na faixa das 21 horas da emissora. As gravações seguem a todo vapor e as primeiras fotos foram divulgadas.

