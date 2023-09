Apesar de estar vivendo affair com Tom Brady, Irina Shayk ainda espera reatar com Bradley Cooper

De acordo com jornal, Tom Brady teria se metido em um triângulo amoroso daqueles

Apesar de estar vivendo um affair com o ex-jogador de futebol americano, Tom Brady, Irina Shayk ainda tem intenções de reatar o relacionamento com Bradley Cooper. Pelo menos é o que o New York Post garantiu em uma publicação ao alegar que a modelo está numa espécie de “triângulo amoroso mais bonito do mundo”.

Uma fonte disse ao veículo que quando se trata de escolher entre os dois galãs, a modelo ainda tem esperanças de se casar e se estabelecer com o astro de ‘Se beber, não case!’, com quem tem uma filha de 6 anos, Lea de Seine.

“Anos foram investidos no relacionamento”, disse uma fonte. No final de agosto, Irina e Bradley foram vistos juntos em férias na Itália. Mas no início desta semana a modelo russa foi flagrada chegando ao apartamento da ex-estrela do New England Patriots em Nova York.

Ainda de acordo com o jornal, a fonte afirmou que o ator estava começando a ficar com ciúmes do relacionamento da modelo com o galã do futebol. De acordo com outra matéria, publicada no Daily Mail, o astro mantém esperanças de voltar com a antiga companheira:

"Falar que ele não está incomodado seria uma mentira", revelou. "Ele está sempre com Irina e nutre um amor muito grande por ela. Ela é a mãe da filha dele — são as duas mulheres favoritas dele no mundo inteiro. Ele sente que, pela primeira vez, ela encontrou algo em Tom e pode se afastar para sempre", a fonte continuou.

Já outras fontes fazem questão de frisar que Bradley está sempre mais interessado na felicidade da modelo: “[Shayk e Cooper] não estão juntos há muito tempo”, disse a fonte. “Eles dividem uma filha e pronto. Eles são melhores amigos. Eles estão felizes. Brad realmente gosta de Tom e não há nada além de apoio”.

O site informou também que Irina planeja continuar passando tempo com Brady se Cooper não “trancar as coisas” com ela. Brady, por sua vez, não estaria interessado em "nada sério" no que se refere a relacionamentos desde o divórcio com Gisele Bündchen.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por irina shayk (@irinashayk)

Filhos de Gisele Bündchen roubam a cena em rara aparição com o pai, Tom Brady

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady viveu um momento memorável ao lado dos seus três filhos: Jack, de 16 anos, Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10 anos. O quarteto foi fotografado lado a lado durante uma cerimônia em um estádio de Massachusetts no último final de semana.