Fontes revelam que Bradley Cooper está com medo de Tom Brady afastar Irina Shayk dele

Os rumores de um romance entre o ex-jogador de futebol americano e a modelo russa abalaram Bradley Cooper

Tom Brady e Irina Shayk continuam se conhecendo melhor e parece que Bradley Cooper está com medo do futuro de sua relação com sua ex. No último final de semana, a supermodelo russa compartilhou fotos em uma viagem de verão. Uma das imagens mostrou que ela estava acompanhada de Bradley Cooper, com quem namorou entre 2015 e 2019.

Embora ainda mantenham contato e passem bastante tempo juntos, visando principalmente um bom ambiente para Lea, filha que tiveram durante o relacionamento, Shayk e o astro de 'O Lado Bom da Vida' não reataram os laços amorosos, e Cooper parece incomodado com os rumores envolvendo o possível novo parceiro de sua ex.

Shayk teria começado um romance com Brady, lenda do futebol americano e ex-marido de Gisele Bündchen. Isso, de acordo com fonte do Daily Mail, assustou o ator, que mantém esperanças de voltar com a antiga companheira.

"Falar que ele não está incomodado seria uma mentira", revelou. "Ele está sempre com Irina e nutre um amor muito grande por ela. Ela é a mãe da filha dele — são as duas mulheres favoritas dele no mundo inteiro. Ele sente que, pela primeira vez, ela encontrou algo em Tom e pode se afastar para sempre", a fonte continuou.

Cooper ainda se sente em "conflito", já que também namorou outras pessoas desde o término com a modelo: "Tom é muito capaz de se tornar um marido devoto — um pai e marido completo. Isso é o que assusta Bradley", o informante completou.

Brady, por outro lado, não sente ciúmes da relação próxima entre Shayk e o ator. Para o ex-atleta, a união dos dois é até atraente. "Tom ama essa situação, porque ele é um cara de família. Ele sabe pelo que Irina está passando e a respeita ainda mais por ela ser uma mãe e lidar com essas coisas, que não são fáceis", outra fonte revelou.

