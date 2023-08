Saiba de todos os detalhes do relacionamento entre Tom Brady e Irina Shayk!

O jogador de futebol americano Tom Brady e a modelo Irina Shayk estariam em um relacionamento e já foram vistos juntos diversas vezes

Nesta última terça-feira, 15, o jornal britânico The Daily Mail revelou novos detalhes sobre o relacionamento entre Tom Brady e Irina Shayk. O jogador de futebol americano estaria namorando a modelo, logo após seu divórcio com Gisele Bündchen.

De acordo com a publicação desta semana, o novo casal teria ficado enfurnado em um quarto de hotel por dois dias seguidos. O atleta e a modelo ficaram hospedados no luxuoso hotel Twenty Two. Tom e Irina ficaram no hotel de domingo a terça-feira, fizeram check-out em entradas separadas do local e foram vistos saindo com cinco minutos de diferença.

Porém, esta não foi a primeira vez que a dupla foi vista em clima de romance. Recentemente, o casal foi visto em um jantar romântico. Tom e Irina foram fotografados juntos no restaurante japonês Sushi Azabu, em Nova York. O casal foi instalado em uma sala privativa do local. “Eles estavam apenas em seu próprio mundinho. Eles claramente não queriam estar perto de pessoas”, revelou uma fonte que estava no restaurante ao tabloide Page Six.

Falando em não querer estar perto das pessoas, Irina estaria cortando relações para ficar com Tom Brady. Segundo o Page Six, a modelo estaria rompendo com amizades para que nenhuma informação de seu relacionamento com o jogador vaze.Ela tem medo de que rumores estranhos possam assustá-lo”, comentou uma fonte próxima aos dois.

Os primeiros rumores de um relacionamento entre os dois começaram após fotos dos dois lado a lado vazarem. Irina foi vista saindo da casa do ex-marido de Gisele Bündchen ao seu lado em um carro. A modelo russa teria passado a noite com Tom. Nas fotos feitas por paparazzis, Tom foi clicado fazendo carinho na influenciadora.

Tom Brady é pai de três crianças, Jack de 15 anos que é fruto de seu relacionamento com Bridget Moynahan. E o jogador e Gisele Bündchen tiveram dois filhos no casamento que durou 13 anos: Vivian e Benjamin.

Já a modelo russa é famosa por já ter namorado outros astros como o ator Bradley Cooper e com outro atleta, o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Shayk ainda é mãe da menina Lea, de seis anos, fruto de seu relacionamento com Bradley Cooper.

Ainda falando sobre amores antigos de Irina, um deles teria se irritado com este novo relacionamento da modelo. Bradley Cooper não estaria feliz com o namoro de Irina e Brady.“Dizer que ele não está incomodado com isso seria uma mentira”, disse uma fonte ao jornal Daily Mail. “Ele tem saído com Irina e tem muito amor por ela”, ainda disse a pessoa.

Família!

Nessa semana, Gisele Bündchen encantou seus seguidores no Instagram ao compartilhar uma homenagem especial para sua irmã caçula Rafaela, apelidada de "Fafi" pela família. Pelos stories, Gisele deu os parabéns para a irmã.

Feliz aniversário, mana amada! Te amo muito”, escreveu a mãe de Benjamim e Vivian na legenda da foto em que ela e Rafaela apareciam juntinhas. Além de Rafaela, Gisele também tem outras quatro irmãs, Raquel, Graziela, Gabriela, e sua irmã gêmea, Patrícia.