Apaixonados, Jennifer Lopez e Ben Affleck compram mansão de R$ 178 milhões após dois anos procurando novo lar

A nova casa de Jennifer Lopez conta com sete quartos e 13 banheiros

Jennifer Lopez (53) e Ben Affleck (50) depois de quase dois anos de busca por uma casa, o casal finalmente achou a casa dos sonhos para os dois construírem o futuro juntos. As estrelas se decidiram por uma mansão de mais de R$ 178 milhões, em Pacific Palisades, um bairro super exclusivo apenas para milionários, em Los Angeles, segundo o TMZ.

O casal foi fotografado na nova residência ao lado da mãe do astro, Christine Anne Boldt, e um de seus filhos Samuel, do antigo casamento do ator com Jennifer Garner.

Construída no ano passado o imóvel é descrito por seu estilo tradicional de Hamptons, com sete quartos e 13 banheiros. A casa tem sala de projeção de cinema, academia, piscina, adega e spa.

Recentemente JLo colocou à venda sua mansão em Bel Air por US $42.500.000, equivalente a R$214,91 milhões de reais.

Em entrevista recente no programa The Today Show, durante a promoção de seu novo filme, Casamento Armado, a atriz se abriu e disse que 2022 foi o melhor ano de sua vida, desde que seus filhos nasceram por causa de sua mudança com o seu agora marido, Ben Affleck.

“Nós nos mudamos juntos, as crianças se mudaram junto com a gente, então tem sido uma transição emocional muito gentil com a gente”, disse ela ao Today. “Mas ao mesmo tempo, todos os nossos sonhos estão se tornando realidade, foi um ano fenomenal. Melhor ano da minha vida, eu acho, desde que meus filhos nasceram”, ela adicionou.

Jennifer Lopez teve os gêmeos Max e Emme, de 14 anos, com o ex-marido Marc Antony, enquanto os três filhos de Affleck, Violet, de 18 anos, Seraphina, de 14, e Samuel, de 10

Jennifer Lopez arrasa ao posar de lingerie e recebe elogios

Jennifer Lopez postou um vídeo de tirar o fôlego em seu Instagram na sexta-feira, 10, para uma campanha de lingerie para Valentine 's Day, Dia dos Namorados em algumas partes do mundo.

Os fãs da cantora não pouparam elogios para a musa. “Você é perfeita dos pés a cabeça” escreveu uma fã, “Quero estar bem assim quando tiver 53”, comentou outra.