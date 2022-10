Apaixonado, Orlando Morais posa com Gloria Pires e encanta: ''Quanto brilho e perfeição''

Cantor Orlando Morais faz declaração para a mulher, Gloria Pires, ao compartilhar clique encantador, e Cleo elogia o casal

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 10h15

O cantor Orlando Morais (60) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 20, para mostrar, mais uma vez, todo seu amor pela esposa!

Na foto publicada em seu feed do Instagram, ele aparece sorridente ao lado da mulher, a atriz Gloria Pires (59). "Amor eterno", se derreteu Orlando Morais na legenda da postagem.

Nos comentários, Cleo (40), que é fruto do relacionamento de Gloria com Fábio Jr. (68), elogiou: "Meus perfeitos." Paulo Dalagnoli, namorado de Antonia Morais, também exaltou os sogros. "Quanto brilho e perfeição numa foto só gente", disse ele.

Os fãs também não pouparam elogios e comentaram sobre os cabelos brancos do casalzão. "Que casal mais lindo com cabelos "cor de prata"... cada fio conta uma estória", "Casal 20 da TV", "Casal tão lindo", "Lindooooooos demais! Toda minha admiração!!!", "Definição: Benção!", destacaram os seguidores.

Vale lembrar que Gloria e Orlando estão juntos desde 1988 e são pais de três filhos: Antonia Morais, Ana e Bento.

Confira a foto de Orlando Morais com Gloria Pires:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)

Aos 59 anos, Gloria Pires esbanja beleza natural em praia

Na terça-feira, 18, Gloria Pires parou tudo ao compartilhar fotos na praia. Aos 59 anos, a atriz colocou a beleza natural para jogo e chamou a atenção. Nos cliques, a famosa posa para a câmera diante do mar cristalino. Com um vestido com fenda, ela deixou os cabelos grisalhos ao vento. Sem maquiagem e sem filtro, a artista mostrou que está com tudo em cima. "Vou me encontrar longe do meu lugar… Eu, caçador de mim", escreveu ela, fazendo referência a obra de Milton Nascimento.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!