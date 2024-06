Apaixonada, ex-BBB Tina Calamba confirma romance com cubano: 'Está sendo bom'

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Tina Calamba dá mais detalhes sobre seu affair com o modelo Chanel e confessa se participaria de outro reality

Nos últimos dias, a ex-BBB Tina Calamba (31) teve sua vida pessoal exposta ao aparecer com o modelo cubano, Chanel, depois da aparição surgiram rumores de um possível affair entre os dois. Em entrevista à CARAS Brasil, ela confirma romance com o modelo e confessa estar apaixonada: "Está sendo bom".

Sem dar muitos detalhes, Tina afirma que está indo com calma em seu relacionamento com Chanel: "A gente está aí, eu estou curtindo, somos colegas de trabalho, ele é internacional, estou com cara de apaixonadinha, apaixonada, ele é um gato, está sendo bom".

Recentemente, Tina participou do reality show Você na DiaTV, onde o programa buscava um novo apresentador para o canal da Dia Estúdio. A ex-BBB comentou sobre sua experiência e mencionou seu interesse em trabalhar como apresentadora.

"Fui eliminada no primeiro dia, [mas] foi fantástico porque, de alguma forma, eu acho que esse é um lugar que sempre me trouxe três vezes mais nervosismo, diferente de desfilar, gravar uma publicidade. Foi bom porque é um lugar que eu gosto de trabalhar, é um lugar que eu tenho muito conhecimento", diz.

Além de modelo, Tina fez faculdade de comunicação e já trabalhou em redações jornalísticas, escreveu para uma revista de moda, desenvolveu projetos no rádio e também cinema. Por conta de toda essa trajetória, a ex-BBB tem vontade em se aventurar dentro da comunicação.

"Eu sempre tenho na minha bagagem o que são conhecimentos práticos de redação, que é diferente de alguma pessoa que se torna influenciador, então, eu gosto de poder aplicar aquilo que eu estudei durante quatro anos. Isso é muito bom", analisa.

O BOM FILHO À CASA TORNA

Tinha ganhou o conhecimento do grande público por conta de sua participação no BBB 23, ela foi uma das primeiras eliminadas do reality e confessou que possui vontade de retornar para a casa mais vigiada do país e escrever uma nova história.

"Já recebi e recusei alguns [convites para entrar em reality], mas para voltar para o Big Brother eu iria, com certeza absoluta". Sobre participar de A Fazenda, ela revela que pretende deixar em aberto essa oportunidade, mas não garante que iria.

