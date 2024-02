Tina Calamba, do BBB 23, revela o que faria de diferente no reality

Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB Tina Calamba opina sobre amizade de Davi e Isabelle e revela o que faria de diferente e entrasse no Big Brother

Tina Calamba (30) conquistou o Brasil com a sua participação no BBB 23. Apesar de ter não faturado o prêmio de R$ 2,88 milhões, a modelo pontua que mudaria sua estratégia caso fosse convidada para uma nova edição do reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital opina sobre o BBB 24e fala do título de planta que ganhou do público.

"Eu me cobraria menos porque lá é tudo muito intenso, a gente se apaixona, briga, não tem conforto. Eu sempre assisti o programa antes de participar e falava: 'Nossa, a galera está brigando por ovo, não faz sentido'', reflete a famosa. "Em algum tempo eu acho que fui planta [no programa] ou talvez ainda seja considerada", acredita.

Ligada na atual edição, a ex-BBB acredita que o programa tem potencial para entregar novos enredos ao público. "Os perfis são interessantes, cada um tem a sua característica, gosto que o jogo muda o tempo inteiro, apesar de pessoas já terem uma afinidade desde o início com a Beatriz e o Davi", diz.

Amizade de Davi e Isabelle

No último final de semana, a amizade entre Davi (21) e Isabelle (31) ficou estremecida. Isso porque o motorista de carro por aplicativo desconfiava na lealdade da dançarina no jogo. Os dois discutiram, o que provocou brigas entre os administradores de ambos fora da casa.

Tina Calamba revela que torce para que os dois sigam juntos na segunda metade do jogo. A influenciadora diz ter torcido por ambos na votação popular do "Puxadinho" no início da temporada, em que o homem e a mulher mais votados pelo público garantiram vaga no reality show.

"Eu torço muito por eles desde o início quando teve a votação do público no puxadinho. Na minha edição entrei falando que não queria fazer amizade, não era questão de prioridade, mas a gente acaba se encontrando em [situações] que a gente acaba fazendo amizade. Acho que eles caminharam bem até agora, eu sempre olhei a Isabelle com um jogo mais racional, já o Davi tem uma trajetória incrível, ele é muito expressivo", conclui.