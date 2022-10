Apaixonada, Ana Furtado aproveita chamego do marido, Boninho: ''Grudadinha em você''

A apresentadora Ana Furtado compartilhou um vídeo apaixonado ao lado do marido, Boninho, e arrancou elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 12h52

Nesta quinta-feira, 20, Ana Furtado (48) aproveitou o clima de TBT para relembrar um momento romântico ao lado do marido, Boninho (60). A apresentadora dividiu um vídeo e arrancou elogios dos seguidores.

Nas imagens, o casal troca olhares, carinhos e beijinhos na varanda da cobertura do apartamento no Rio de Janeiro.

"#TBT grudadinha em você", escreveu ela na legenda da publicação.

"Casal perfeito", elogiou uma seguidora; "Hum que romântico hein lindos", comentou outra; "Aí gente, sou apaixonada por esse casal", declarou uma terceira; "Que gatos!!", disparou uma mais.

ANA FURTADO PARTICIPA DO FAUSTÃO NA BAND E RELEMBRA CÂNCER

O Outubro Rosa chegou e Ana Furtado (48) relembrou a importância da prevenção ao câncer de mama em participação no palco do Faustão na Band! A atriz, que já foi diagnosticada com a doença em 2018, ressaltou que "Todo mês é Outubro Rosa".

A apresentadora contou que muitas vezes o diagnóstico parece distante - pois muitas mulheres acham que nunca serão vítimas da doença -, mas esse diagnóstico é mais frequente do que parece!

