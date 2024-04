Aos 85 anos, Arlete Salles confirma seu império na TV: 'Não vou envelhecer nunca!'

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Arlete Salles reflete sua trajetória na televisão brasileira e avalia sobre sua vida amorosa

Aos 85 anos, Arlete Salles confirma seu império na TV e protagoniza Família é Tudo, nova novela das sete da TV Globo. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz compartilha sobre sua trajetória na televisão brasileira, protagonismo e vida amorosa: "Não vou envelhecer nunca!".

Arlete espantou o etarismo e aceitou interpretar dois papeis de destaque na trama, as irmãs gêmeas Frida e Catarina Mancini. A atriz confessa que não esperava mais ser chamada para protagonizar novelas por conta de sua idade.

"Fiquei surpresa quando o Daniel Ortiz (autor) me ligou. Eu não esperava mais, nessa altura da vida, ser convidada para protagonizar uma novela. É um bom momento profissional. O trabalho me faz bem, me rejuvenesce, me revitaliza, me sinto mais forte, porque a profissão tem essa exigência de que você esteja bem".

"Por exemplo, essas duas personagens, sei lá que idade elas têm, mas uma pratica esportes radicais, então, precisa ser uma atriz da minha idade, mas que não aparente essa idade. Sei que aparento bem menos que a minha idade e tenho certeza de que é por causa do meu jeito, meu temperamento mais jovial. Acho que não vou envelhecer nunca!", complementa.

Com relação ao atual mercado audiovisual brasileiro, a atriz avalia que atores mais velhos acabam sendo desprivilegiados: "É mais comum as pessoas da minha idade não terem boas oportunidades de trabalho. Talvez eu possa ser considerada fora da curva, uma exceção, então estou bem feliz com esse projeto".

COMPENSADA NA PROFISSÃO

Durante a conversa, Arlete foi questionada sobre sua vida amorosa e se continua disposta a procurar por um novo amor. A atriz comenta que tem outras prioridades e não sente falta de viver novos relacionamentos.

"Não tive muita sorte na vida amorosa, mas parece que Deus falou ‘vou te compensar com a sua profissão’ e está me compensando até hoje (risos).No momento, acho que eu encerrei, pendurei as minhas chuteiras (risos). Acho que nem tenho muito tempo para iniciar um encontro, para dar espaço para uma pessoa na minha vida. No momento, isso não faz parte do meu projeto de vida", declara.

"Agora, a minha profissão me traz alegria, me coloca a vida em um lugar bacana. Eu tenho um espaço dentro da profissão que substitui. Como não tive sorte na vida romântica, essa busca não existe mais, essa busca agora é na minha profissão", finaliza.