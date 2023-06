Aos 65 anos, Silvia Pfeifer desabafa após perder trabalho na TV: "Fui cogitada"

Em entrevista à revista CARAS, Silvia Pfeifer abriu o coração sobre a dificuldade de achar novos trabalhos em sua área

Um dos grandes ícones da moda e da televisão brasileira, a atriz Silvia Pfeifer (65) revelou que não tem sido fácil encontrar boas oportunidades de trabalho após chegar à casa dos 60 anos. Em entrevista à revista CARAS, a famosa afirmou que recentemente perdeu um papel por conta da idade. "Me cogitaram", disse.

"Quando comecei na TV, grande parte do elenco era de pessoas de 30 ou 40 anos para cima. Agora não. É uma parte muito pequena de personagens que têm mais de 40, 50. Nos últimos meses, eu fui cogitada para alguns trabalhos e me parece, pelo menos foi o que me chegou aos ouvidos, que eu não teria sido escolhida por causa da idade, que baixaram a faixa etária das personagens. Então, é uma pena ", disparou.

Destaque da última temporada da série Reis, da Record TV, Silvia, que atualmente está comandando o programa Sons e Poesias, na rádio BPM, confessou que não tem pressa para retornar para a televisão, mas tem esperança que virão boas oportunidades.

"Acabei meu último trabalho na TV há um ano e três meses. Eu sinto falta e espero que o trabalho venha em breve. Tem uma música do Belchior que diz que o novo sempre vem, né? Que venham novos, acho que existe espaço para todo mundo", disse.

A famosa aproveitou para fazer uma breve reflexão sobre o preconceito etário e apontou que os autores precisam investir também na diversidade quando se trata da idade dos atores de seu elenco. " O que também tem que existir é a criação de personagens interessantes que tenham essa faixa etária mais alta, para que o público goste e se interesse , que seja uma coisa que realmente faça parte da história, e que não sejam meros “figurantes”", declarou.

"Antigamente, as pessoas chegavam a uma idade e queriam parar de trabalhar, se aposentar, e agora não. Eu vejo muita vontade de produzir, de estar presente, de viver. Eu me vejo nesse lugar de ainda poder fazer muita coisa", finalizou a famosa.